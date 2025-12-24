Этот праздничный сезон для многих венгров может стать одним из самых политизированных за последние десятилетия. Взлёт Петера Мадьяра — первого реального претендента на власть за 16 лет правления Виктора Орбана — без сомнения, будет у всех на устах, когда семьи соберутся за столом. Одна тема гарантированно будет доминировать в разговорах.

Скандал с насилием над детьми в Венгрии пересёк политические границы: избиратели власти возмущены не меньше, чем сторонники оппозиции. Он не только подрывает позиции правительства всего за четыре месяца до выборов, но и играет на сильных сторонах главного оппонента. По крайней мере один декабрьский опрос показал резкое увеличение отрыва оппозиции в рейтингах.

Защита детей стала фирменной темой Мадьяра. Его политический взлёт начался в прошлом году со скандала вокруг президентского помилования, связанного с педофилией, и с тех пор он использует каждую возможность, чтобы привлекать внимание к разложившейся системе, сформированной из-за халатности, злоупотреблений властью и политического прикрытия.

Эти проблемы, тянущиеся годами, включают случаи насилия над детьми в государственных учреждениях опеки и в заведениях для несовершеннолетних. Последний из них — так называемое "дело улицы Сёльё" в столичном воспитательном учреждении — вызвал серьёзный политический и общественный резонанс.

В рамках этого дела сообщается об обвинениях в сексуальной эксплуатации и принудительном труде, а также в словесном, физическом и сексуальном насилии. В социальных сетях распространялись видеозаписи, на которых видно, как сотрудники учреждения, в том числе его руководители, подвергают детей бесчеловечному обращению под видом "дисциплины".

