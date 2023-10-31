Почему скандальная статья Time об Украине – хороший пример манипуляции

Статья Time = видение Саймона Шустера (хорошо гуглится, что он писал раньше об Украине, а еще раньше о России).

Статья Time = факты + слухи + домыслы (это ли журналистика?).

Статья Time = довольное эго "анонимного советника" (уверена, что где-то тихонько листает ленту "аноним" и радуется реакции на свой вброс).

Статья Time – хороший пример манипуляции и инструмент в последующих манипуляциях. Разных – и внутренних, и внешних.

НО нам свое делать. И тот, кто делает, знает, что работа эта тяжелая, изнурительная и конца и края ей не видно. Здесь точно ни у кого нет иллюзий, что кто-то, кроме нас, ее сделает – и относительно России, и относительно наведения порядка в государстве.

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