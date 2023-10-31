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Чому скандальна стаття Time про Україну – хороший приклад маніпуляції

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Чому скандальна стаття Time про Україну – хороший приклад маніпуляції

експерт з комунікацій, засновниця проекту "Як не стати овочем"
31.10.2023, 16:06

Як сприймати публікацію в американському виданні

Стаття Time = бачення Саймона Шустера (добре гуглиться, що він писав раніше про Україну, а ще раніше про Росію).

Стаття Time = факти + чутки + домисли (чи це журналістика?).

Стаття Time = задоволене его "анонімного радника" (впевнена, що десь тихенько гортає стрічку "анонім" і радіє реакції на свій вкид).

Стаття Time  – хороший приклад маніпуляції та інструмент у наступних маніпуляціях. Різних – і внутрішніх, і зовнішніх.

АЛЕ нам своє робити. І той, хто робить, знає, що робота ця важка, виснажлива і кінця й краю їй не видно. Тут точно ні в кого немає ілюзій, що хтось, окрім нас, її зробить – і щодо Росії, і щодо наведення ладу в державі.

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війна з росією
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