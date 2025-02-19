Ключевой вопрос – кто будет исполнять перемирие с Путиным

Объясняю логику американцев, почему они привязывают тему выборов к теме мирных переговоров.

Итак, она заключается в том, что человек, который подпишет документ (мирный договор с Россией), в будущем должен будет этот договор выполнять. Кем бы ни был этот человек — Зеленским, Залужным и т. д.

У американцев есть опасения, что новый президент может отказаться выполнять соглашение и вся работа по урегулированию пойдет насмарку.

Поэтому и был придуман предварительный алгоритм: сначала остановка военных действий, затем выборы, следующим этапом — подготовка и подписание соглашения.

Но каждый из элементов этого алгоритма имеет свои подводные камни.

Читайте также Трамп капитулирует перед Россией, предавая Украину и Запад

Почему это может быть интересно России? Потому что она как раз хочет паузу для перегруппировки войск и наращивания армии. С тем расчетом, что если третий этап сорвется, можно будет возобновить военные действия в стране, которая к тому моменту будет еще и уставшей от избирательной кампании.

Но чтобы выборы состоялись, нужно еще столько всего пройти…

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net