Пояснюю логіку американців, чому вони тему виборів привʼязують до теми мирних переговорів.

Отже, вона полягає в тому, що людина, яка підпише документ (мирний договір з Росією), має у майбутньому цей договір виконувати. Хто б цією особою не був – Зеленський, Залужний тощо.

У американців острах, що новий президент може відмовитись виконувати угоду і вся робота з урегулювання піде коту під хвіст.

Тому й вигаданий попередній алгоритм: спочатку зупинка воєнних дій, потім – вибори, наступним етапом – підготовка і підписання угоди.

Але кожен з елементів цього алгоритму має свої підводні камені.

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Чому це може виявитися цікавим для Росії? Бо вона якраз хоче паузу для перегрупування військ і нарощування армії. З тим, що якщо зірветься третій етап – відновити свої воєнні дії в країні, яка ще буде втомлена й виборчою кампанією.

Але щоб вибори відбулися, треба ще стільки всього пройти…

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