Путин в который раз демонстрирует невменяемость, и теперь по поводу сделки о полезных ископаемых США зависят от Украины, а не наоборот

Трамп смягчил свою антиукраинскую риторику и даже пытается как-то грозить Путину, потому что ему сейчас очень нужен Зеленский.

Трамписты родили некий "мирный план", который опубликован в медиа. Украина отвергла его как очевидное предательство и проект нового Мюнхена. Тогда Уиткофф полетел в Москву, надеясь на поддержку Путина.

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Каково же было удивление американцев, когда Путин отверг явно выгодное ему предложение. Они еще не поняли, что российский диктатор невменяем. Ему нужна только полная капитуляция Украины, а для начала сдача Херсона, Запорожья, Славянска и других объявленных аннексированными, но не захваченных украинских городов и территорий. То есть его требования абсолютно неприемлемы для всех, включая и большинство республиканцев.

Трамп понял, что переговоры окончательно зашли в тупик и никакой сделки не будет. Но ему кровь из носу надо показать к ста дням у власти хоть какой-то реальный результат своих хаотичных метаний на международной арене.

Осталась только одна возможность для этого – срочно заключить соглашение по редкоземельным металлам с Украиной. Если его не подпишут в ближайшие дни, Трамп будет выглядеть полным лузером (ему и на других направлениях нечем похвастаться). Поэтому он и устроил знаменитые посиделки с Зеленским в Ватикане.

Сейчас Зеленский может диктовать свои условия сделки. У него хорошие карты, а Трампу крыть нечем. Если Украина не подпишет соглашение, Трампу нечего будет предъявить избирателям к ста дням у власти, кроме хаоса и скандалов.

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