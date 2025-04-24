А Россия может не выдержать астрономических расходов на войну и глобальную рецессию

У Трампа явно не получается ОДНОВРЕМЕННО "перезапускать" американскую экономику и помогать Кремлю. Одно с другим очень плохо сочетается.

Ещё больше усугубляет это "несовпадение" торговая война Трампа с Китаем. Ведь в результате на "арене цирка" УЖЕ появился "повод" для мировой рецессии (а вместе с ней — и падения цен на ресурсы).

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Всё это вместе, очевидно, может вызвать у ресурсно-ориентированных государств (именно таких, как РФ) трудно прогнозируемые социально-политические и финансово-экономические последствия.

Одной рукой Трамп помогает РФ, подыгрывая Кремлю в его главной "украинской проблеме", другой рукой упорно загоняет мировую экономику в кризис, в котором цены на ресурсы, очевидно, упадут довольно существенно.

Вот почему "Вашингтонский обком" так спешит с решением "украинского кризиса". Сроки поджимают. Если не решить его до "основного этапа" запланированного "перезапуска" в США, Кремль может не выдержать ОДНОВРЕМЕННОГО наложения двух факторов: астрономических расходов на войну с Украиной и падения цен на основные свои экспортные товары — ресурсы.

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