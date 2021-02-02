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Почему Украина не в НАТО? Просто выполните свои предвыборные обещания, господин Зеленский

Почему Украина не в НАТО? Просто выполните свои предвыборные обещания, господин Зеленский

глава правления Центра противодействия коррупции
02.02.2021, 20:56

У президента Украины Владимира Зеленского есть вопрос к Байдену: почему Украина до сих пор не в НАТО. Отвечаю ему вместо президента США (укр.)

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю програмі Axios зауважив: перше, щоби запитав у новообраного президента США Джо Байдена – чому Україна досі не в НАТО

Зближення з НАТО для України – питання нацбезпеки, і нам потрібна допомога США для отримання перспективи членства в Альянсі.

Аби Україна вступила в НАТО, ми маємо виконати чітко виписані і озвучені вимоги Альянсу. Від України чекають конкретних кроків.

Маю кілька підказок Зеленському, як переконати Байдена та його адміністрацію допомогти Україні з рухом в напрямку НАТО. 

1. Провести реформу СБУ, забравши у служби невластиві функцію слідства та боротьби з корупційними/економічними злочинами. Минулого тижня Верховна Рада зробила перший крок в цьому напрямку, проголосувавши законопроект №3087-д про реформу Служби безпеки України в першому читанні.

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Міжнародні партнери, в тому числі НАТО, ретельно слідкуються за рухом цього законопроекту і чекають його доопрацювання в другому читанні (у відповідності до стандартів НАТО).  

Нагадую, що голова СБУ Зеленського – Іван баканов – (а не Байден) продовжує цю реформу блокувати.

2. Провести судову реформу, перезапустивши Вищу раду правосуддя і ліквідувавши скандальний ОАСК.

Саме про це нагадали посли країн Великої семірки, опублікувавши карту реформ. І саме цю реформу блокує Офіс президента.

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Але в очах адміністрації Байдена це не Офіс президента України блокує ключову реформу країни, а президент Зеленський неспроможний або не хоче її втілити в життя. 

Обидва пункти – це не лише очікування до України від міжнародних партнерів, але і передвиборчі обіцянки Володимира Зеленського.

Тому в мене порада до президента – просто виконайте свої передвиборчі обіцянки. Це буде найкращим аргументом для Байдена допомогти Україні з рухом в НАТО.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
нато Володимир Зеленський Байден Джо

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