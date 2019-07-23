Почему Украине необходим закон о противодействии агрессии РФ

В одном из первых пакетов законов новоизбранному созыву Верховной Рады следовало бы принять Закон «О противодействии российской агрессии».

Иницииатива по принятию такого закона со стороны политического руководства обусловлена необходимостью исполнения императивного требования статьи 17 Конституции Украины, согласно которой «Защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего Украинского народа».

Также принятие предлагаемого Закона обусловлено рядом резолюций ООН и ПАСЕ, в которых Россия признана страной-агрессором и оккупантом части территорий Украины.

Следует также учесть, что продолжается (хотя и не слишком активно), дискуссия о необходимости принятия закона «Об иностранных агентах», который по подходу мог бы напоминать «Акт о регистрации иностранных агентов» США, принятый в 1938 году для противодействия влиянию гитлеровских лоббистов. При этом, однако, нужно помнить, что значительная часть финансирования органов государственной власти, в меньшей степени местного самоуправления и общественных объединений Украины, а также ряда проектов, имеющих общенациональное значение, поступает из зарубежных и международных источников в цивилизованных демократических странах, а деятельность ряда зарубежных фондов и организаций, зарегистрированных в украинской юрисдикции, отвечает национальным интересам Украины и приносит существенную пользу гражданам нашей страны. Поэтому распространение действия закона «Об иностранных агентах» и введение регулирования зарубежного финансирования для всех иностранных и международных организаций, действующих на территории Украины, может существенно затруднить деятельность не только самих организаций, но и органов юстиции и даже спецслужб. Что, в свою очередь, может стать дополнительным источником коррупции и неэффективного правоприменения.

По этим причинам, с целью надлежащего исполнения Конституции, соблюдения норм международного права и принципов эффективности, необходимо инициировать принятие такого закона, который бы мог точечно нацеливать правоохранительные органы и спецслужбы на выявление враждебного вмешательства во внутренние дела Украины со стороны структур страны-агрессора и обеспечивать эффективную борьбу с таким вмешательством.

Необходимо учесть, что Украина по-прежнему находится в состоянии вынужденной обороны от российской военной, политической, правовой, информационной и экономической агрессии, а часть суверенных территорий Украины остаются под временной российской оккупацией. Поэтому предлагаемая законодательная инициатива должна не только регламентировать вопросы регистрации иностранных (или действующих в их интересах) юридических лиц, а обеспечивать адекватное и эффективное противодействие подрывной вражеской деятельности России, в том числе и за пределами Украины.

В данном законе должны быть сформулированы четкие дефиниции таких понятий как, например, в широком смысле описанная российская агрессия - скажем, как "многовекторная преступная деятельность Российской Федерации, направленная на уничтожение Украины как субъекта международного права, украинской культуры и нации."

В предлагаемой законодательной инициативе необходимо закрепить такие дефиниции, как "враждебный информационный контент", "враждебный дискурс", установить запрет на их использование под угрозой административных и уголовных наказаний - причем не только в СМИ, но и во всем украинском сегменте интернета. В дефиницию "враждебный дискурс" можно включить, например, публичные призывы к капитуляции Украины перед Россией, заявления о необходимости "договариваться с Россией" путем сдачи своих территорий и национальных интересов на условиях России, призывы торговать со страной-агрессором - и т. п.

В рамках обсуждемой инициативы, а также связанными с ней измениями в нормах уголовного права, необходимо под угрозой ответственности запретить кому бы то ни было, помимо президента Украины, как лица отвечающего за реализацию внешней политики, вести переговоры с официальными представителями страны-агрессора. Также необходимо обеспечить законодательный запрет под угрозой уголовной ответственности за лоббирование, в том числе за рубежом, интересов страны-агрессора, - например поднимать на заседаниях Европарламента вопросы об условиях России по капитуляции Украины, снятия антироссийских санкций и т. п.

Нормами закона следует установить запрет на поддержку враждебного дискурса во всех национальных СМИ, в том числе телевизионных, и административную ответственность для СМИ, которые запрет нарушают. Необходимо также подтвердить уголовную ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности Украины, предоставлению автономии для временно оккупированных территорий - и т. п.

Такие меры соответствуют предписанию Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ч. 2 ст. 10), согласно которому: «Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступлений…»

Одновременно с принятием Закона «О противодействии российской агрессии» необходимо внести поправки в законы «О СБУ», «О службе внешней разведки» и в Уголовный кодекс, чтобы спецслужбы получили больше прав и возможностей по борьбе с российской агрессией, а также нормы о конфискации имущества, использованного как средство борьбы против Украины. Например, вне зависимости от признания вины по уголовному делу лиц, участвующих в российской пропаганде против Украины либо в иной антигосударственной деятельности, необходима норма, регламентирующая конфискацию телеканалов, помещений и иного имущества отдельных лиц и организаций, участвующих в подрывной антиукраинской деятельности.

Такие меры полностью отвечают положениям статьи 1 Протокола N 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод о принудительном лишении имущества в интересах общества и национальной безопасности.

Также необходимо на законодательном уровне установить запрет на финансирование в Украине общественной либо иной деятельности со стороны официальных структур России, российских благотворительных фондов и отдельных частных лиц, если такая деятельность направлена на подрыв конституционного строя и национальной безопасности.

В предлагаемой законодательной инициативе необходимо уставить повышенные требования и ограничения для коммерческих организаций, поддерживающих деловые отношения со структурами, находящимися в юрисдикции и/или на территории страны-агрессора. В частности, такие структуры должны подпадать под полный запрет на финансирование политических партий, общественных организаций и иных учреждений, а также отдельных лиц, занимающихся общественно-политической деятельностью, их деятельность должна находиться под усиленным контролем со стороны спецслужб. В идеале, действия предлагаемой законодательной инициативы должны быть направлены на полное прекращение любой экономической деятельности со стороны коммерческих структур с любыми их партнерами из страны-агрессора.

С другой стороны, в этой законодательной инициативе должны быть предусмотрены нормы, направленные на поощрение организаций и структур (например, льготным налоговым режимом), оказывающих материальную и/или иную поддержку тем, кто тем или иным способом противодействуют российской агрессии.

Стоит учесть, что ради достижения преступных целей по дестабилизации общественно-политической обстановки, развала отдельных отраслей экономики, проведению диверсионно-подрывной деятельности, Кремль и агенты российского влияния могут использовать в том числе западные организации.

С учетом того, что президентом Украины Владимиром Зеленским и его политической партией Слуга Народа предлагается на законодательном уровне отменить депутатский иммунитет, Закон «О противодействии российской агрессии» мог бы стать эффективным инструментом в борьбе с путинской "пятой колонной" в Верховной Раде.

Для того чтобы закон не вызывал нареканий со стороны отдельных представителей международного сообщества и международных судебных инстанций, высшему политическому руководству Украины наконец-то необходимо применить так называемый «протокол войны». Для этого необходимо приостановить дипломатические и экономические отношения со страной агрессором и согласно ст. 33 Устава ООН, через гарантии будапештского меморандума добиться обеспечения международного посредничества между страной жертвой агрессии Украиной и страной-агрессором Россией со стороны США и (или) Великобритании.

Посмотрим, хватит ли для принятия предлагаемого законодательного акта у нового политического руководства знаний и политической воли. Принятие закона «О противодействии российской агрессии» - это тест для новой украинской власти на понимание степени опасности для Украины угроз, исходящих из Кремля, уважения принципа национальной безопасности и национальных интересов, суверенитета и территориальной целостности своей страны, обеспечения верховенства права и защиты прав своих сограждан. Предыдущее политическое руководство, к сожалению, этот тест так и не осилило.

Специально для LIGA.net