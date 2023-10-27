Почему Украине следует отправить делегацию в "Библейский пояс США"

Говорил с человеком, погруженным в тонкости процессов в консервативной среде Вашингтонщины.

Хорошие отзывы о новом спикере Палаты представителей США Майкле Джонсоне. Он верующий из американской глубинки, классический селфмейд, сделавший себя сам собственным упорным трудом. Будучи членом конгресса с 2016 года, не нажил себе врагов, что собственно сделало из него компромиссную фигуру для всех групп влияния.

Он действительно в орбите влияния Трампа. Однако до разворота в вопросе поддержки Украины всей MAGA-группой он был на нашей стороне. После начала российского вторжения 24.02.2022 Джонсон был сторонником предоставления помощи Украине. Он призывал к "изнурительным санкциям против российских интересов", исключению России из глобальной торговли и международных организаций.

"Америка молится за украинский народ", – подчеркивал убежденный христианин Майкл Джонсон.

В апреле 2022 года он поддержал ленд-лиз Украины.

О чем это говорит. А о том, что MAGA-группа начала культивировать антиукраинскую риторику как контрпозицию Белому дому.

К сожалению, в прошлом официальный Киев был использован во внутриполитической борьбе, что сформировало скептическое отношение республиканцев к нам. Особенно в MAGA-среде. Это могло стать причиной использования украинского вопроса как контрпозиции в политике Байдена в отношении Украины.

В условиях высокой вероятности победы Трампа официальному Киеву важно наладить двухпартийное взаимодействие.

Многослойная горизонтальная дипломатия по церковным линиям могла бы проложить мостики к республиканцам.

Если потребуется, а таки потребуется, важно привлекать другие консервативные среды из Великобритании, Израиля и Южной Кореи.

На днях начнется адвокационный визит по этой линии. С января будет снова организован серьезный дипломатический десант, в частности, для адвокации поддержки в "Библейском поясе США". Важно, чтобы Украина отправила свою официальную делегацию в эту адвокационную миссию.