Чому Україні варто відрядити делегацію у "Біблійний пояс США"

Гарні відгуки про нового спікера Палати представників США Майкла Джонсона. Він віруючий з американської глибинки, класичний селфмейд, який зробив себе сам власною наполегливою працею. Будучи членом конгресу з 2016 року не нажив собі ворогів, що власне зробило з нього компромісну фігуру для всіх груп впливу.

Він дійсно в орбіті впливу Трампа. Однак до розвороту в питанні підтримки України всією MAGA-групою він був на нашому боці. Після початку російського вторгнення 24.02.2022 Джонсон був прихильником надання допомоги Україні. Він закликав до "виснажливих санкцій проти російських інтересів", виключення Росії з глобальної торгівлі та міжнародних організацій.

"Америка молиться за український народ", – наголошував переконаний християнин Майкл Джонсон.

У квітні 2022 року він підтримав лендліз для України.

Про що це говорить. А про те, що MAGA-група почала культивувати антиукраїнську риторику як контрпозицію Білому дому.

На жаль, в минулому офіційний Київ був використаний у внутрішньополітичній боротьбі, що сформувало скептичне ставлення республіканців до нас. Особливо в MAGA-середовищі. Це могло стати причиною використання українського питання як контрпозиції до політики Байдена відносно України.

В умовах високої ймовірності перемоги Трампа офіційному Києву важливо налагодити двопартійну взаємодію.

Багатошарова горизонтальна дипломатія за церковними лініями, могла б прокласти містки до республіканців.

Якщо потрібно, а таки буде потрібно, важливо залучати інші консервативні середовища з Великої Британії, Ізраїлю та Південної Кореї.

На днях почнеться адвокаційний візит за цією лінією. З січня буде знову організовано серйозний дипломатичний десант, зокрема для адвокації підтримки в "Біблійному поясі США". Важливо, щоб Україна відрядила свою офіційну делегацію в цю адвокаційну місію.