В Украине снова появилась стратегическая неопределенность. Для развития государства, для прихода крупных инвестиций требуется даже не завершение войны, а понимание, куда оно движется.

Большой бизнес мог бы зайти в Украину, несмотря на военные обстоятельства и близость фронта, поскольку существует система страхования. Но ему нужны именно понятные правила игры.

И скрывать эту стратегическую неопределенность и неуверенность в стратегическом развитии Украины за ускоренными переговорами с ЕС – это ошибочный путь, по моему мнению.