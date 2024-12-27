Почему внешние риски, даже война, для Украины меньше, чем внутренние
Валерий Чалый
дипломат, посол Украины в США (2015-2019)
В Украине снова появилась стратегическая неопределенность. Для развития государства, для прихода крупных инвестиций требуется даже не завершение войны, а понимание, куда оно движется.
Большой бизнес мог бы зайти в Украину, несмотря на военные обстоятельства и близость фронта, поскольку существует система страхования. Но ему нужны именно понятные правила игры.
И скрывать эту стратегическую неопределенность и неуверенность в стратегическом развитии Украины за ускоренными переговорами с ЕС – это ошибочный путь, по моему мнению.
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