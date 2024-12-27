Чому зовнішні ризики, навіть війна, для України менші, ніж внутрішні
Валерій Чалий
дипломат, посол України в США (2015-2019)
В Україні знову зʼявилася стратегічна невизначеність. Для розвитку держави, для приходу великих інвестицій потрібне навіть не завершення війни, а розуміння, куди вона рухається.
Великий бізнес міг би зайти в Україну, не дивлячись на військові обставини і близькість фронту, оскільки для цього існує система страхування. Але йому потрібні саме зрозумілі правила гри.
І приховувати цю стратегічну невизначеність і невпевненість у стратегічному розвитку України за пришвидшеними переговорами з ЄС – це хибний шлях, на мою думку.
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