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Почему вокруг Чауса такой кипиш?Зеленский думает, что он ценный свидетель против Порошенко

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Почему вокруг Чауса такой кипиш?Зеленский думает, что он ценный свидетель против Порошенко

глава правления Центра противодействия коррупции
31.07.2021, 16:53

СБУ-шники по указаниям из ОП уже совершили больше преступлений, чем сам судья Николай Чаус. Не говоря уже о международных скандалах с его похищением

Экс-судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус еще с 2016 года находится под следствием Национального антикоррупционного бюро. Он бежал и НАБУ еще в марте 2017-го получило постановление суда, согласно которого:

- Суд удовлетворил ходатайство НАБУ и выбрал Чаусу меру пресечения в виде содержания под стражей.
– Обязал: в случае задержки Чауса и не позднее сорока восьми часов с момента его доставки к месту уголовного производства, следственный судья, суд с участием его защитника рассмотрит вопрос о применении меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения, о чем постановит решение.

Постановление суда давно находится в публичном доступе и СБУ не могло о нем не знать.

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В свою очередь, НАБУ пока обязано выполнить это решение суда и требования УПК и доставить Чауса к следственному судье.

СБУ же прямо препятствует выполнению этого решения суда, незаконно скрывает преступника.

Этим сотрудники СБУ совершают преступление в виде превышения своих служебных полномочий – статья 365 Уголовного кодекса, фактически похищают подследственного НАБУ фигуранта – статья 146 УК.

Что будет дальше?

В СБУ сейчас быстро нарисуют для Чауса какое-то другое дело, о котором не было известно ранее, чтобы обосновать свои незаконные действия. Коррупционное дело Чауса руками генпрокурора Ирины Венедиктовой заберут у НАБУ и также передадут в СБУ, чтобы Чаус был под исключительным контролем СБУ.

Для чего все это?

Кто-то убедил президента Владимира Зеленского, что Чаус ценный свидетель против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Но всеабсурд в том, что президенту явно не сказали, что одних только показаний Чауса, особенно после нескольких похищений, явно не достаточно, чтобы посадить Порошенко.

В итоге, силовики председателя СБУ Ивана Баканова по указаниям из Офиса президента уже поступили более преступлений чем сам Чаус, и это уже не говоря о международных скандалы с его похищением из Молдовы .

И не планируют останавливаться.

Похоже у президента Владимира Зеленского с попытками догнать Порошенко забулик о законе, чем рискуют повторить политическую судьбу последнего.

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Николай Чаус дело порошенко
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