Почему Зеленский выкапывает худших людей и назначает их на должности

Назначения Олега Татарова, Святослава Пискуна, Витольда Фокина, Леонида Кравчука... Кадровый гений Владимира Зеленского? Или кадровый голод в стране с самым талантливым народом, по словам украинских политиков. Вот ведь парадокс.

Но почему? Почему он выкапывает худших людей и ставит их на должности?

Можно предположить, что Зеленский есть зло, и поэтому он назначает зло. Но это слишком просто. Мир не черно-белый.

Тогда почему? Это результат целого ряда действий того же Зеленского, в результате у него не осталось выбора. Просто другие люди к нему уже не пойдут. Хаотичные действия первого года, когда во власти сначала оказалось достаточно много приличных людей, волею случая, возможно, а потом всех их выкинули, привели к тому, что никто приличный уже просто не пойдет.

Читайте также - “Зеленский сказал, что я должен уйти”. Интервью экс-главы НБУ Смолия – за минуту

Люди, ценящие свою репутацию, не будут участвовать в балагане. Когда ты можешь честно работать, а потом тебя выкинут и назовут идиотом. Пример экс-главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова более чем показателен. Да и не только его. Чего, скажите на милость, уволили Оксану Маркарову с поста министра финансов? Или чем не пришелся ко двору экс-глава НБУ Яков Смолий. Или экс-врио главы Государственной экоинспекции Егор Фирсов.

Список очень длинный. В итоге, люди с репутацией просто не будут идти во власть пока там работает команда Зеленского-Ермака. Потому что они понимают, что а) они все равно не смогут ничего сделать, и б) о них вытрут ноги и выбросят, когда надо будет найти крайнего.

А кто пойдет? Тот, у кого нет ценностей, и кто рассматривает должность, как способ заработать. Выбор у Зеленского теперь только из таких людей. Потому что им может быть не важно, что их уволят через два месяца. Им не важно, что их репутацию сотрут в порошок. Ее же все равно нет. Им важно получить доступ к ресурсу. И чем дольше он будет, тем лучше. Потому что каждый день принесет им много-много денег. И хаос во властной вертикали им только на руку. Они любят жить в такой среде.

Читайте также - Что правильного сделал Минфин во главе с Оксаной Маркаровой

И да, они будут снижать зарплату профессионалам. Потому что этим людям зарплата не интересна. Вообще. И чтобы избавляться от конкурентов или надоедливых иностранцев, или оставшихся профессионалов, они просто снизят зарплату. И уйдут те, кому и кушать хочется, и воровать совесть не позволяет. И они будут уходить. Под улюлюканье толпы, которая будет становится все беднее и беднее с каждым уходом дорогостоящего профессионала. А на их место придут люди из “кадровой агенции” главы Офиса президента Андрея Ермака, которые готовы работать бесплатно. Просто дайте право подписи и не мешайте.

Может ли Зеленский сделать что-то, что исправит ситуацию? Вряд ли. Потому что для этого надо поменять все. Убрать приживал и прилипал, вылезти из теплой ванны и признать свои ошибки. Гораздо проще оставаться вместе с друзьями и продолжать делать то, что делаешь.

А назначения да, будут все более и более ужасными. И это приведет к последствиям. Потому что нельзя расставить на все госдолжности упырей, которые наполняют свой карман, которые работают на Россию или которые просто бездари, и надеется, что государство будет идти вперед, а денег хватит надолго. Так не работает. И денег не хватит. Все эти крепкие хозяйственники профессионалы в том, чтобы угробить экономику. Они это не раз уже делали. И даже не со зла. А просто потому что нельзя одновременно и разворовывать бюджет, и обеспечивать рост экономики. Они всегда предпочитали напечатать деньги, чтобы хватило всем, но вот беда, так не работает.

Читайте также - "Резников неудобен Москве". Почему Зеленский выбрал Кравчука главой делегации в ТКГ

Могло ли быть по другому? Вряд ли. Это все было предопределено еще год назад, когда президентом выбрали некомпетентного человека без ценностей. Если бы он был некомпетентен, но хотя бы имел ценности, и у него бы была аллергия на таких друзей Портнова и Виктора Януковича. Но ее нет. Для него они такие же, как и все, не лучше и не хуже. Как и Александр Дубинский для него "Саня", хотя в любом приличном обществе это "человек, с которым гигиена не позволяет стоять на одном квадратном метре".

И нет компетенции оценить, куда толкает страну его гениальная кадровая политика. И нет возможности остановится. Потому что такие кадровые перемены будут приводить к последствиям. За последствия кто-то должен будет отвечать. А значит будут убираться с должностей люди, не способные поцеловать правильно в пятую точку. А на их место будут приходить люди от брата Ермака.

То ли еще будет.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.