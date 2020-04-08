Подлинные мотивы подписания протокола о консультативном совете с ОРДЛО

Эти мотивы можно установить в ходе изучения ответа президента Украины Владимира Зеленского от 6 апреля 2020 года на электронную петицию №22/088960-еп с требованием немедленно отозвать подписи представителя Украины и согласования Руководителя Офиса Президента Украины под Протоколом заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в Минске 11 марта 2020 года.

Президент Украины сообщил:

"Подписанный по результатам заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года рабочий документ – Протокол носит декларативный характер и не предусматривает наступления правовых последствий (возникновения обязательств сторон), в том числе никоим образом не легитимизирует субъектность ОРДЛО.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Протокол не является международным договором, как это определено в статье 2 Закона Украины "О международных договорах Украины", поэтому полномочия президентом Украины на подписание/решение об отзыве подписей под рабочим документом заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года не регламентированы законодательством".

Действительно, это так. В этой части ответ президента является обоснованным и правомерным.

Следовательно, неизбежно возникает вопрос о законности оснований происхождения всех остальных "документов", на основании которых подписан т. н. протокол о создании совета с ОРДЛО, таких как 1-е и 2-е минские соглашения.

Ведь эти документы точно также не являются международными договорами, как это определено в статье 2 Закона Украины "О международных договорах Украины".

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

При этом данные документы не соответствуют реальной действительности и здравому смыслу, им дан детальный анализ в исследовании: