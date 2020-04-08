Подлинные мотивы подписания протокола о консультативном совете с ОРДЛО

Эти мотивы можно установить в ходе изучения ответа президента Украины Владимира Зеленского от 6 апреля 2020 года на электронную петицию №22/088960-еп с требованием немедленно отозвать подписи представителя Украины и согласования Руководителя Офиса Президента Украины под Протоколом заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в Минске 11 марта 2020 года.
Президент Украины сообщил:
"Подписанный по результатам заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года рабочий документ – Протокол носит декларативный характер и не предусматривает наступления правовых последствий (возникновения обязательств сторон), в том числе никоим образом не легитимизирует субъектность ОРДЛО.
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Протокол не является международным договором, как это определено в статье 2 Закона Украины "О международных договорах Украины", поэтому полномочия президентом Украины на подписание/решение об отзыве подписей под рабочим документом заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года не регламентированы законодательством".
Действительно, это так. В этой части ответ президента является обоснованным и правомерным.
Следовательно, неизбежно возникает вопрос о законности оснований происхождения всех остальных "документов", на основании которых подписан т. н. протокол о создании совета с ОРДЛО, таких как 1-е и 2-е минские соглашения.
Ведь эти документы точно также не являются международными договорами, как это определено в статье 2 Закона Украины "О международных договорах Украины".
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При этом данные документы не соответствуют реальной действительности и здравому смыслу, им дан детальный анализ в исследовании:
1. Их заключение явилось результатом угрозы силой ее применения в нарушение принципов международного права, воплощенных в Уставе Организации Объединенных Наций.
2. Являются актами государственной измены в преступных интересах страны-агрессора.
3. Утратили политическую силу в связи с изменением предмета договоренностей (после введения в действие минских соглашений Россия осуществила полную оккупацию ОРДЛО).
4. Их действие закончилось 31 декабря 2015 года.
5. Подписаны ненадлежащими субъектами.
6. В них идет речь о ненадлежащих предметах соглашения, а именно в первую очередь о некоем внутреннем конфликте, вместо международного вооруженного конфликта, сторонами которого являются Россия и Украина.
В ответе президента Украины обоснованно утверждается: "Согласно Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и в способ, что предусмотрены Конституцией и законами Украины (часть вторая статьи 19)".
Сообщается: "Подписание Протокола ТКГ 11 марта 2020 года является частью текущей работы по реализации Комплекса мероприятий по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также других документов, которые составляют "пакет" достигнутых в Минске договоренностей".
Тогда возникает обоснованный вопрос. На каком таком (легальном!) основании действует президент, обеспечивая текущую работу по реализации Комплекса мероприятий по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также других документов, которые составляют "пакет" достигнутых в Минске договоренностей? Такого легального основания нет.
Стало быть, вопросы подписания протокола о создании совета с ОРДЛО, необходимо рассматривать также помимо правовой сферы, в сфере психологии.
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О причинах создания совета с ОРДЛО сообщается в мотивировочной части ответа: "В частности, в пунктах 9, 11 и 12 упомянутого Комплекса мероприятий предусматривается проведение консультаций и согласования в рамках ТКГ ряда вопросов (восстановление Украиной контроля за госграницей, местные выборы, конституционная реформа) с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Пунктом 7 протокола по итогам консультаций ТКГ относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана президента Украины Петра Порошенко и инициатив президента России Владимира Путина от 5 сентября 2014 года, предусмотрено продолжение инклюзивного общенационального диалога".
Особого внимания заслуживает фраза: "... инициатив президента России Владимира Путина".
Исходя из содержания ответа, обосновывается вывод о том, что действующий Президент Украины В. Зеленский продолжает неизменный курс своего предшественника П. Порошенко играть роль реализатора инициатив Президента России Путина.
Фактически, приняв решение о создании консультативного совета с ОРДЛО, Зеленский расширил объем реализации инициатив Путина, что до этого не позволял делать Порошенко.
После отзыва подписей протокола об учреждении консультативного совета с ОРДЛО, безусловно, встанет вопрос об отзыве подписей под остальными документами, на основании которых подписан протокол – первыми и вторыми минскими соглашениями.
Зеленский рискует потерять возможность удовлетворять свое желание общаться с Путиным. Не подписание минского протокола от 11 марта 2020 года грозит Зеленскому отказом со стороны Путина участвовать в Нормандском формате.
Следовательно, ради удовлетворения геополитических желаний Путина по превращению Украины в 9-й юго-западный федеральный округ России, Зеленский инициировал со стороны Украины подписание минского протокола 11 марта 2020 об учреждении консультативного совета с ОРДЛО.