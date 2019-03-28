Поход Facebook против российских фейков продолжается

Таким образом, этот крупный «улов» стал первым практическим результатом введения с 18 марта новой политики этой социальной сети по отношению к российскому влиянию на украинские выборы.

По новым правилам спонсоры политической рекламы в Украине теперь обязаны публично раскрывать себя. Ранее FB установил аналогичные правила в США, Бразилии, Индии и Великобритании. Кроме того, банятся посты из аннексированного Крыма и районов Донбасса «ДНР-ЛНР», контролируемых Россией.Также начинает работу новый виртуальный ситуационный центр Facebook для решения проблем с распространением фейковых новостей в соцсети.

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Что касается вышеупомянутых 1907 связанных с Россией страниц, групп и аккаунтов, то официально FB удалил их, «преимущественно за спам, а также за ненадлежащее поведение». Как сообщил глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер, «люди, стоящие за этими действиями, использовали поддельные учетные записи в основном для работы с группами и страницами, публикующими спам».

А некоторое количество размещенных материалов было связано с украинскими новостями и политикой. В частности, они касались конфликта на востоке Украины, местной и региональной политики украинского патриотизма, беженцев, украинских военных, ситуации в Крыму и коррупции.

В Facebook и Instagram было удалено 86 страниц, 64 ФБ-аккаунта и 1757 групп, вовлеченных в спам-активность. Около 50 тысяч блогов были подписчиками одной или нескольких страниц и около 1,7 миллиона – участниками этих групп.

Facebook сообщил об обнаруженном правоохранительным органам и властям в Киеве.

Несмотря на относительно большое количество удаленных за несколько дней до голосования 31 марта групп российского влияния на выборы через ФБ не стоит считать, что российское влияние на выборы через эту соцсеть моментально сошло на нет. Учитывая масштабы работы россиян и имеющиеся у них многочисленные способы обхода блокировок, их попытки повлиять на голосование и в первом, и во втором турах президентских выборов будут продолжены.

Но ситуация с масштабами работы россиян в ФБ такова, что необходимо всячески приветствовать и поддерживать любые попытки руководства Facebook на практике ограничить российское вмешательство в украинские выборы.

Поскольку на избирательных кампаниях по выборам президента и Верховной Рады в 2014 году, а также на местных выборах-2015 вмешивающиеся в них россияне вообще чувствовали себя в Facebook как рыбы в воде.

И на этих выборах не было нам счастья, да скандал c Cambridge Analytica помог. На президентских выборах в США 2016 года Facebook попал в скандал из-за того, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica, работавшая на Дональда Трампа, неправомерно получила доступ к личной информации 87 миллионов пользователей этой соцсети.

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Прямым следствием пристального изучения в США, Англии и других странах Запада механизмов и инструментария этого влияния на результаты выборов через Facebook и стало изменение подходов FB к политической активности в сети. Осенью 2017 года, из-за скандала с вмешательством России в президентские выборы США, Facebook задумался об изменении подхода к политической рекламе на выборах.

В результате изменения этих подходов, начиная с прошлого месяца компания начала временно запрещать зарубежную предвыборную рекламу по Украине.

В середине января компания уже сообщала об удалении нескольких сотен аккаунтов и страниц, заподозренных во «вводящем в заблуждение поведении». Эти страницы были связаны с Россией, а также с российским информагентством Sputnik. Sputnik, вещающий более чем на 30 языках мира, является одним из наиболее эффективных инструментов российской пропаганды за рубежом

«Мы обнаружили две операции, ведущиеся из России: первая касалась целого ряда стран, вторая относилась к Украине. Мы не нашли каких-либо связей между этими операциями, но в них использовалась похожая тактика - создание сети аккаунтов, вводящих в заблуждение относительно того, кто они и чем занимаются», - сообщила компания Facebook в своем блоге.

В рамках пресечения второй операции, имеющей отношение к Украине, было удалено 107 страниц и аккаунтов в FB, а также 41 аккаунт в «Инстаграме». На этих страницах размещались новости, связанные с НАТО, протестами и здравоохранением. Среди постов с этих страниц, которые Facebook привёл в качестве примера, новости об уходе США из Сирии, «томос-туре» президента Порошенко и коммунальных проблемах в Житомире.

Таким образом, Facebook на наших выборах на практике продолжает тестировать способы того, как отследить и заблокировать целенаправленное влияние РФ на результаты выборов.

(Источник - блог автора на LIGA.net)