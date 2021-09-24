Пока парламентаризм и привет "бешеный принтер". Кажется, ты больше нравишься Зеленскому

Вчера был черный день украинского парламентаризма.

Парламентаризм является одним из крупнейших и немногих по-настоящему основных достижений Украины. Прежде всего именно он, а не способность активного меньшинства устраивать Майдан, отличает нас от России, Беларуси и других стран бывшего Советского Союза. Потому что Майдан кратковременный и направлен на протест, а парламент постоянно действующий и направлен на развитие.

Забрать у членов парламента, народных депутатов право поднимать поправки к законопроектам – это конец парламентаризма. Это превращение парламента в "бешеный принтер", это установление режима "парламент – не место для дискуссий", что характерно для авторитарных стран.

Это прямо запрещено Законом, и еще есть соответствующее решение Конституционного суда от 2018 года.

Да, наш парламент не идеален, он является отражением нас самих, нашего общества. Но он защищает нас от худшего. Чем больше дискуссий в парламенте, тем меньше крови на улицах. Когда люди понимают, что не остается шансов быть услышанными через институты, предусмотренные Конституцией, они выходят на улицы, и там льется кровь.

Никакого смысла вчера нарушать Закон не было: голосов за законопроект об олигархах было достаточно. Слушания поправок заняло бы несколько часов, ничего страшного (по состоянию на 6 сентября по законопроекту №5599 было подано 1257 поправок. – Ред.)

Задача была другой: показать силу, унизить и умножить на ноль парламентаризм; замазать в нарушении закона как можно больше народных депутатов, чтобы потом сделать их зависимыми; создать прецедент, чтобы проталкивать через послушный парламент что угодно.

Такое уже было.

16 января 2014 года.

Ну и что это дало?

В результате в законе об олигархах оказались две (похоже, даже три) нормы, которые прямо противоречат друг другу , и теперь надо переголосовывать, чтобы убрать юридическую коллизию.

Поспешишь – людей насмешишь, говорит народная мудрость.

Но мне почему-то не очень смешно.

Спасибо каждому народному депутату, который не поддержал позорное решение о нарушении Регламента. Особенно благодарю народным депутатам от "Слуги народа", кто не поддержал нарушения, потому что понимаю, под каким бешеным давлением они находились.

Позор каждому народному депутату, который вчера помог ломать парламентаризм – не для этого вас народ туда выбирал.

Отдастся каждому по делам его.

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