Россия только что опубликовала новые данные о бюджете за третий квартал 2024 года (июль-сентябрь). Эта информация дает представление о темпах набора новобранцев в стране.

Российские бюджетные данные включают в себя общую сумму федеральных подъемных выплат новобранцам как для Министерства обороны, так и для Национальной гвардии. Разделение общей суммы на размер подъемной выплаты позволяет оценить количество новобранцев.

Самое важное, что за последние два квартала данные бюджета примерно соответствовали официальным заявлениям и данным зарубежных разведок.

Анализ данных за третий квартал сложнее, чем в предыдущих, поскольку с 1 августа Россия увеличила размер подъемной выплаты для новобранцев Минобороны со 195 000 до 400 000 рублей.

Это означает, что размер подъемных составлял 195 000 в первом месяце квартала и 400 000 в двух других.

Несмотря на увеличение подъемной выплаты со 195 000 до 400 000 рублей в августе, общая сумма, израсходованная на эти выплаты, уменьшилась в третьем квартале на 12%, с 18,1 млрд рублей во втором квартале до 16,1 млрд рублей в третьем.

Максимальный сценарий: если предположить, что повышение размера подъемной выплаты вообще не повлияло на выплаты в третьем квартале из-за задержки выплат в два месяца или больше, то максимальное количество контрактов, которое можно было заключить за эту сумму, составляет 82 788 или 900 в день.

Минимальный сценарий: если предположить, что все выплаты новобранцам Минобороны сразу выросли со 195 000 до 400 000 рублей 1 августа, в первый день действия указа Путина, то количество новобранцев в третьем квартале составляло бы 49 500 человек или 538 в день.

Средний сценарий: если предположить, что между подписанием нового контракта и выплатой из бюджета существует задержка в один месяц, то все выплаты новобранцам Минобороны выросли через месяц после вступления в силу указа Путина. При таком сценарии количество новобранцев в третьем квартале составило бы 61 931 человек, или 673 в день.

В зависимости от предположений, сколько времени понадобилось для того, чтобы повышение подъемных выплат повлияло на бюджет, можно определить, какой из сценариев выглядит наиболее вероятным.

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Наиболее реалистичной оценкой, по моему мнению, будет вариант между средним и максимальным сценариями, то есть примерно 700 новобранцев в день.

В целом оценка отвечает растущим трудностям с набором, которые заставили Россию несколько раз в 2024 году повышать подъемные (как региональные, так и федеральные) и даже предлагать списание долгов новобранцам.

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