Росія щойно опублікувала нові дані про бюджет за третій квартал 2024 року (липень-вересень). Ця інформація дає уявлення про темпи набору новобранців у країні.

Російські бюджетні дані включають загальну суму федеральних підйомних виплат новобранцям як для Міністерства оборони, так і для Національної гвардії. Поділ загальної суми на розмір підйомної виплати дозволяє оцінити кількість новобранців.

Найважливіше те, що за останні два квартали дані бюджету приблизно відповідали офіційним заявам і даним закордонних розвідок.

Аналіз даних за третій квартал складніший, ніж у попередніх, оскільки з 1 серпня Росія збільшила розмір підйомної виплати для новобранців Міноборони з 195 000 до 400 000 рублів.

Це означає, що розмір підйомних становив 195 000 у першому місяці кварталу і 400 000 у двох інших. Існує і часовий розрив між підписанням контракту та виплатою, який потрібно враховувати, але невідомо, наскільки він значний. Однак можливо розрахувати різні сценарії та зробити приблизні оцінки.

Попри збільшення підйомної виплати з 195 000 до 400 000 рублів у серпні, загальна сума, витрачена на ці виплати, зменшилася у третьому кварталі на 12%, з 18,1 мільярда рублів у другому кварталі до 16,1 мільярда рублів у третьому.

Максимальний сценарій: якщо припустити, що підвищення розміру підйомної виплати взагалі не вплинуло на виплати у третьому кварталі через затримку виплат у два місяці або більше, то максимальна кількість контрактів, яку можна було укласти за цю суму, становить 82 788, або 900 на день.

Мінімальний сценарій: якщо припустити, що всі виплати новобранцям Міноборони відразу зросли з 195 000 до 400 000 рублів 1 серпня, у перший день дії указу Путіна, то кількість новобранців у третьому кварталі становила б 49 500 осіб, або 538 на день.

Середній сценарій: якщо припустити, що між підписанням нового контракту та виплатою з бюджету існує затримка в один місяць, то всі виплати новобранцям Міноборони зросли через місяць після набрання чинності указу Путіна. За такого сценарію кількість новобранців у третьому кварталі становила б 61 931 особу, або 673 на день.

Залежно від припущень щодо того, скільки часу знадобилося для того, щоб підвищення підйомних виплат вплинуло на бюджет, можна визначити, який зі сценаріїв виглядає найімовірнішим.

Найбільш реалістичною оцінкою, на мою думку, буде варіант між середнім і максимальним сценаріями, тобто приблизно 700 новобранців на день.

Загалом оцінка відповідає зростанню труднощів із набором, які вже змусили Росію кілька разів у 2024 році підвищувати підйомні (як регіональні, так і федеральні) та навіть пропонувати списання боргів новобранцям.

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