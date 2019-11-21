Полгода Зеленского: никто не понимает, куда он ведет страну

Искренне завидую людям, проанализировавшим первые полгода правления Зеленского. Для меня первые полгода Зеленского покрыты мраком неизвестности:
1. Я не знаю, как Зеленский относится к нашему врагу – России.
С одной стороны, он наш главнокомандующий, с другой – в России рынок для его бизнеса, а в его команде полно русофилов от Разумкова из Молодых Регионов, до Ермака.
2. Я не знаю, как Зеленский планирует заканчивать войну.
"Перестать стрелять" я слышал, но очень не уверен, что это работает. Стрелять мы, вроде, перестали, а люди продолжают гибнуть и конца краю этому не видно.
3. Я не знаю, какую экономическую политику проводит Зеленский.
На выборы его партия шла либертарианцами, а после выборов сказали, что станут социалистами. Это настолько разное, что совместить не получится никак.
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4. Я не знаю отношения Зеленского к евроинтеграции.
Он произносит какие-то слова об этом, но его Министераство иностранных дел заточено под работу с Россией, и евроинтеграторы один за другим покидают МИД.
5. Мне непонятно отношение Зеленского к рынку земли.
Он, вроде, и за рынок, но иностранцам землю продавать не хочет. Так это рынок или земельный междусобойчик для украинских олигархов?
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6. И мне непонятна еще целая куча вещей. Социальная политика. Децентрализация. Декоммунизация. Борьба с коррупцией. Отношения с Коломойским. Почему не сидит Ахметов? Зачем свернули реформу судебной системы? Зачем берутся под тотальный контроль суды и силовые ведомства?
Понятно только одно. Полгода Зеленский имеет неограниченную власть. И никто не понимает, куда он ведет страну. И ведет ли вообще.