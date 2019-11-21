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21.11.2019, 07:20

Полгода Зеленского: никто не понимает, куда он ведет страну

Полгода Зеленского: никто не понимает, куда он ведет страну
экс-директор по развитию Work.ua, основатель рекрутингового агентства "Борщ"

Для меня первые полгода Владимира Зеленского, как президента, покрыты мраком неизвестности

Искренне завидую людям, проанализировавшим первые полгода правления Зеленского.  Для меня первые полгода Зеленского покрыты мраком неизвестности:

1. Я не знаю, как Зеленский относится к нашему врагу – России.

С одной стороны, он наш главнокомандующий, с другой – в России рынок для его бизнеса, а в его команде полно русофилов от Разумкова из Молодых Регионов, до Ермака.

2. Я не знаю, как Зеленский планирует заканчивать войну.

"Перестать стрелять" я слышал, но очень не уверен, что это работает. Стрелять мы, вроде, перестали, а люди продолжают гибнуть и конца краю этому не видно.

3. Я не знаю, какую экономическую политику проводит Зеленский.

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На выборы его партия шла либертарианцами, а после выборов сказали, что станут социалистами. Это настолько разное, что совместить не получится никак.

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4. Я не знаю отношения Зеленского к евроинтеграции.

Он произносит какие-то слова об этом, но его Министераство иностранных дел заточено под работу с Россией, и евроинтеграторы один за другим покидают МИД.

5. Мне непонятно отношение Зеленского к рынку земли.

Он, вроде, и за рынок, но иностранцам землю продавать не хочет. Так это рынок или земельный междусобойчик для украинских олигархов?

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6. И мне непонятна еще целая куча вещей. Социальная политика. Децентрализация. Декоммунизация. Борьба с коррупцией. Отношения с Коломойским. Почему не сидит Ахметов? Зачем свернули реформу судебной системы? Зачем берутся под тотальный контроль суды и силовые ведомства?

Понятно только одно. Полгода Зеленский имеет неограниченную власть. И никто не понимает, куда он ведет страну. И ведет ли вообще.

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Теги: Владимир Зеленский, полгода Зеленского, зеленский президент
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