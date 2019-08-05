Политическая воля: что это, зачем это и при чем тут Зеленский

О политической воле вспоминают тогда, когда ее не хватает. Причем, как правило, не хватает кому-то другому. Ее поминают часто и по любому поводу, даже не утруждая себя точным определением, что же это такое, обращаются к ней как к универсальному объяснению, которое, на самом деле, ничего не объясняет.

Пока уходящая власть выясняет, у кого именно из круга бывших соратников политической воли не хватило на этот раз, пока новая власть в лице Владимира Зеленского обещает найти политическую волю на что угодно, а общество смотрит на его обещания кто с надеждой, а кто с понятным скепсисом, мы попробуем разобраться, что об этом неуловимом предмете говорит политическая наука.

Ключевую для нашей темы статью "Определяя политическую волю" в 2010 году опубликовала Лори Энн Пост (с соавторами) из Йельского университета.

В политике, в публицистике или у себя на кухне мы, говоря о политической воле, как правило, имеем в виду волю индивидуальную, которой не хватает какому-то конкретному человеку. В таком виде понятие политической воли близко к представлению о "силе воли", которой может хватить, а может и не хватить на то, чтобы бросить курить или провести реформу. Однако политика по определению – дело общественное, она всегда выходит за рамки индивидуальных желаний, интересов и способностей, даже если речь идет о личной диктатуре. В таком ракурсе политическая воля – это пороговое состояние системы из многих людей, отделяющее возможный успех какого-то политического начинания (для которого политическая воля нашлась) от того, чтобы "получилось как всегда" (это когда политической воли не хватило).

А для того, чтобы политическая воля все-таки нашлась, должен сформироваться ряд условий:

нужен необходимый и достаточный круг лиц, принимающих решения, тот же круг лиц должен обладать общим пониманием конкретной проблемы в контексте официальной политической повестки дня, они должны быть на деле привержены принятому курсу, причем принятому в этом кругу всеми в качестве потенциально эффективного решения конкретной проблемы.

Первый пункт означает, что успех любой инициативы зависит от многих людей. Даже если от некоторых требуется активное участие и поддержка, а от других – чтобы просто не мешали. В политологии таких людей называют "игроками с правом вето", их набор очень сильно зависит от структуры политических институтов – от парламентской или президентской формы республики, от авторитета и влияния судов, от баланса между ветвями власти. Потому что если такого баланса нет, то на каждую реформу найдется свой судья Вовк.

Второй пункт говорит о том, что если принимающе решения люди не выработали общее понимание того, какая вообще проблема решается, само по себе желание ее решить стоит немного. Легко может оказаться, что у разных игроков это желание направлено на разные проблемы. Должно возникнуть и общее понимание путей решения: различные взгляды на вопрос предполагают принципиально разные ответы, и часто дело застревает именно на этом этапе.

В свою очередь, чтобы некий вопрос вообще стал проблемой, требующей решения, должна появиться уверенность, что правительству необходимо действовать в относительно короткой перспективе. Это и будет означать, что вопрос вошел в официальную политическую повестку и от него не удастся отделаться привычной отговоркой "не на часі".

Третий пункт, пожалуй, ближе всего к тому, что обычно понимается под политической волей. Насколько политик действительно собирается поддерживать то или иное решение? Мы не можем залезть к нему в голову, но мы можем судить о его действительных намерениях по косвенным признакам. Прежде всего, это сосредоточение аналитических усилий и других ресурсов вокруг проблемы. Другой признак – конкретные действия, связывающие политика с занятой позицией, и то, что он об этом говорит. Зная, конечно, цену утверждениям политиков, стоит смотреть еще и на то, что говорят, что делают и какие интересы преследуют ближайшие к политику люди, имеющие на него влияние. Совпадение их взглядов и интересов с заявленной целью, существование согласованной позиции - это хорошие признаки, существенные противоречия – тревожный сигнал.

Четвертый пункт возвращает нас к идее, что предлагаемое решение должно быть принято всеми "игроками с правом вето", иначе о единой политической воле речи быть не может. Под эффективностью такого решения понимается не столько оценка последствий и того, будет ли решение удачным, сколько действительная нацеленность политиков на то, чтобы хотя бы попытаться по-настоящему решить проблему. Потому что политики вместо попытки что-то реально сделать, часто надеются удовлетворить ожидания общества по принципу "хоть что-то сделано". Классический пример – увольнение одиозных чиновников. Хотя такой шаг может быть необходимым, однако достаточным он, как правило, не является. Другой вариант неэффективности – попытка удовлетворить все стороны и найти вариант, в котором итоговое решение устраивает всех, но заведомо не работает.

Как мы видим, для того, чтобы политическая воля возникла, свойств характера того или иного политика недостаточно. Должны одновременно сыграть конструкция политических институтов, интересы ключевых игроков, способность найти общий язык, понимание, что проблему нельзя откладывать. Без всего этого "начинания, вознесшиеся мощно, теряют имя действия".

И именно эти вопросы необходимо решить команде Владимира Зеленского, чтобы его заверения о наличии политической воли не остались пустыми словами.