Нужно отметить и доминирование заявления Кремля после переговоров

Мне так стыдно за США, как никогда раньше. Это полное фиаско! Насколько непрофессиональная и неразумная команда Белого дома.

Конечно, Дональд Трамп уже заявил, что диалог с Путиным был "прекрасным" и "чудесным". Наверное, из-за количества благодарностей в адрес Президента США от Кремля. Но совместного заявления США и РФ нет. Есть заявления двух сторон, что дает возможность анализировать каждое из них.

Хочу отметить полное доминирование заявления Москвы. Оно появилось первым и написано достаточно четко. Готовились.

Заявление Белого дома — это художественное произведение на тему "Миру – мир", это сплошная вода. Король не пишет, а вокруг люди, которые не способны написать заявление. И даже не могут разместить его на официальном сайте. Пресс-секретарь "твитнула" его в X.

Что предлагает Кремль? Главное требование — прекращение иностранной военной помощи и предоставление разведывательной информации Киеву. Поняли, в какую игру сыграл Трамп еще несколько недель назад?

Также Украина должна прекратить мобилизацию и перевооружение в случае прекращения огня. Ну и самое главное — Кремль снова написал о необходимости устранения первопричин войны. Люди, отправьте справку в Белый дом, что это такое и какая в этом большая опасность.

У меня не было иллюзий относительно результатов переговоров. Путин мира не хотел и не хочет, у него одна цель — уничтожение Украины и украинцев. Он уже планирует поход дальше — на запад. А Трамп ему в этом помогает.

Из позитивного: 175 пленных и 23 тяжелораненых воина должны вернуться домой.

А что великий Дони? Наверное, уже планирует совместное фото с Путиным в США во время хоккейного матча. По крайней мере, договорились о возобновлении таких игр... Вот такие результаты!

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Что нам делать? Самое важное для нас сейчас:

вступить в диалог с США и получить точные формулировки о достигнутых договоренностях;

определиться с позицией по этим договоренностям: насколько они соответствуют совместному заявлению, которое согласовано после встречи в Джидде;

выработать совместную позицию с европейскими партнерами;

спокойно и уверенно информировать Вашингтон о позиции Украины, разъяснив партнерам, что их затягивают в Минск-3;

объяснить партнерам необходимость изменения тактики ведения переговорного процесса, не раскрывая деталей.

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