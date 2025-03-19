Полное фиаско Трампа
Мне так стыдно за США, как никогда раньше. Это полное фиаско! Насколько непрофессиональная и неразумная команда Белого дома.
Конечно, Дональд Трамп уже заявил, что диалог с Путиным был "прекрасным" и "чудесным". Наверное, из-за количества благодарностей в адрес Президента США от Кремля. Но совместного заявления США и РФ нет. Есть заявления двух сторон, что дает возможность анализировать каждое из них.
Хочу отметить полное доминирование заявления Москвы. Оно появилось первым и написано достаточно четко. Готовились.
Заявление Белого дома — это художественное произведение на тему "Миру – мир", это сплошная вода. Король не пишет, а вокруг люди, которые не способны написать заявление. И даже не могут разместить его на официальном сайте. Пресс-секретарь "твитнула" его в X.
Что предлагает Кремль? Главное требование — прекращение иностранной военной помощи и предоставление разведывательной информации Киеву. Поняли, в какую игру сыграл Трамп еще несколько недель назад?
Также Украина должна прекратить мобилизацию и перевооружение в случае прекращения огня. Ну и самое главное — Кремль снова написал о необходимости устранения первопричин войны. Люди, отправьте справку в Белый дом, что это такое и какая в этом большая опасность.
У меня не было иллюзий относительно результатов переговоров. Путин мира не хотел и не хочет, у него одна цель — уничтожение Украины и украинцев. Он уже планирует поход дальше — на запад. А Трамп ему в этом помогает.
Из позитивного: 175 пленных и 23 тяжелораненых воина должны вернуться домой.
А что великий Дони? Наверное, уже планирует совместное фото с Путиным в США во время хоккейного матча. По крайней мере, договорились о возобновлении таких игр... Вот такие результаты!
Что нам делать? Самое важное для нас сейчас:
вступить в диалог с США и получить точные формулировки о достигнутых договоренностях;
определиться с позицией по этим договоренностям: насколько они соответствуют совместному заявлению, которое согласовано после встречи в Джидде;
выработать совместную позицию с европейскими партнерами;
спокойно и уверенно информировать Вашингтон о позиции Украины, разъяснив партнерам, что их затягивают в Минск-3;
объяснить партнерам необходимость изменения тактики ведения переговорного процесса, не раскрывая деталей.
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