Мені так соромно за США ще не було. Це повне фіаско! Наскільки непрофесійна і нерозумна команда Білого дому.

Звісно, Дональд Трамп вже заявив, що діалог з Путіним був "прекрасним" і "чудовим". Напевне, через кількість подяк на адресу Президента США від кремля. Але спільної заяви США і рф немає. Є заяви двох сторін, що дає можливість аналізувати кожну з них.

Хочу відзначити повне домінування заяви москви. Вона з’явилась першою і виписана достатньо чітко. Готувались.

Заява Білого дому – це художній твір на тему "Миру -мир", це суцільна вода. Король не пише, а навколо люди, котрі не здатні написати заяву. І навіть не можуть виставити її на офіційному сайті. Прессекретарка "твітнула" її в X.

Що пропонує кремль? Головна вимога – припинення іноземної військової допомоги та надання розвідінформації Києву. Зрозуміли, в яку гру зіграв Трамп ще кілька тижнів тому?

Також Україна має припинити мобілізацію і переозброєння у разі припинення вогню. Ну, і найважливіше — кремль знову написав про необхідність усунення першопричин війни. Люди, відправте довідку в Білий дім, що це таке і яка в цьому велика небезпека.

У мене не було ілюзій щодо результатів переговорів. Путін миру не хотів і не хоче, в нього одна мета – знищення України та українців. Він вже планує похід далі – на захід. А Трамп йому в цьому допомагає.

З позитивного: 175 полонених і 23 важко поранених воїни мають повернутися додому.

А що великий Доні? Напевне, вже планує спільне фото з Путіним у США під час хокейного матчу. Принаймні, про поновлення таких ігор домовились… Ось такі результати!

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Що робити нам? Найважливіше для нас зараз:

вступити в діалог зі США й отримати точні формулювання про досягнуті домовленості;

визначитись з позицією щодо цих домовленостей: наскільки вони відповідають спільній заяві, погодженій після зустрічі у Джидді;

виробити спільну з європейськими партнерами позицію;

спокійно і впевнено поінформувати Вашингтон про позицію України, роз‘яснивши партнерам, що їх затягують у Мінськ-3;

пояснити партнерам необхідність зміни тактики ведення переговорного процесу не розкриваючи деталі.

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