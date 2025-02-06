Польша сделала многое, чтобы оказать Киеву помощь. И есть все основания продолжать эту поддержку

Был момент в начале польской помощи Украине, когда я терял сон — и не только потому, что Россия снова развернула полномасштабную колониальную агрессию.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий уполномочил двух своих советников, известных как "Два Михала", посетить Украину. Начальник его канцелярии Михал Дворчик и младший Михал Кучмеровский были откомандированы для сбора информации и принятия решений на месте.

Но это была страна в состоянии войны. В первые месяцы вторжения "Два Михала" использовали брошенное польское посольство в Киеве днем и ночью. Измотанные, но довольные, они с энтузиазмом рассказывали, как случайно заехали в минное поле где-то возле фронта или как пришлось менять пробитое колесо в снежную бурю. Прошло немало времени, прежде чем я снова смог нормально спать.

Польский политический класс разделен по многим вопросам, но помощь Украине в этот список не входит. С начала полномасштабного российского вторжения три года спустя польская помощь поступает Украине от правительств разных политических сил. В Польше до сих пор находят убежище миллион украинских беженцев.

Для Польши это не игра — это вопрос высочайшей важности. Украина — дружественная демократическая страна, стремящаяся к тем же свободам, которые Польша отстаивала в своей героической борьбе в 1980-х годах и ранее. Россия — враждебная деспотия, снова пытающаяся бросить свою ненавистную тень на мечты соседей. Победа Путина стала бы катастрофой для демократии в Центральной и Восточной Европе.

Вот почему Польша — страна, по размеру примерно соответствующая штату Нью-Мексико, а по населению Калифорнии — сделала все возможное для помощи Украине. Мы начали поставлять военную помощь еще до 24 февраля 2022 года; последний самолет, приземлившийся на окраинах Киева перед закрытием воздушного пространства Украины, был загружен польскими гранатометами и штурмовыми винтовками. Именно они помогли защитить аэропорт Гостомель под Киевом через несколько дней после начала вторжения.

Вскоре после этого Польша передала Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, а также оборудование для ночного видения и тепловизоры. Мы знали, что нужно украинцам для ночных боев под Киевом и на Донбассе. Россияне к этому не были готовы и понесли еще большие потери.

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Несмотря на свои отчаянные ранние победы, Украина фактически осталась без поддержки в воздухе. В этот момент сухопутный путь снабжения стал жизненно важным. Польша, имея длинную границу с Украиной, максимально использовала ее для обеспечения поставок.

Через несколько дней после российского нападения в аэропорту Жешува, расположенном примерно в 60 милях от украинской границы, начал действовать международный авиационный хаб. Сразу же туда начали прибывать самолеты со всего мира — иногда с интервалом в 10 минут. Помощь организовывалась, складировалась на складах польского Агентства стратегических резервов (RARS) у границы и быстро отправлялась украинским защитникам и гражданским.

Масштабы этой операции не всегда осознаются. За первые два года войны в Украину таким образом было доставлено 14 500 вагонов и более 50 000 грузовиков с оружием, боеприпасами, продовольствием и медикаментами. После начала российских атак на энергетическую инфраструктуру к этой помощи добавились генераторы и топливо.

Моя страна первой передала Украине танки Leopard, несмотря на скептицизм некоторых союзников. Глава RARS Михал Кучмеровский лично завел их двигатели одним холодным утром под Киевом в присутствии премьера Моравецкого и министра обороны Украины Алексея Резникова.

Всего из 800 танков, которые страны НАТО передали Украине, 350 поступили из польских запасов, включая модернизированные постсоветские PT-91 Twardy. Их выживаемость на фронте неожиданно превышает показатели более современных Abrams и Leopard. То же касается и гаубиц. Французские, норвежские или британские орудия технологически превосходят польские Krab, но именно последние смогли преодолеть грязь и работать за пределами гарантийных технических ограничений.

Эта война еще раз напоминает, что главное — не только технологическое совершенство или номинальная цена, а готовность передать технику, скорость ее доставки и количество поставленного вооружения. Это полезные уроки для Европы, стремящейся укрепить свою обороноспособность.

Свидетельства польской помощи сегодня можно найти по всей Украине. Например, я лично видел этот необыкновенный акт солидарности, когда в апреле 2022 года сопровождал премьера Моравецкого на открытии первого модульного городка для внутренне перемещенных лиц во Львове. В последующие месяцы RARS оборудовало еще более десятка таких городков, которые приютили более 10 000 человек.

Польша хорошо понимает, какая альтернатива существованию украинского государства. Это означало бы российские войска почти на всей нашей восточной границе — от Беларуси до юга. Это означало бы новую Восточную Германию в самом сердце Европы. Это означало бы, что Польша снова стала бы главной линией фронта против кремлевского деспотизма. Мы просто не можем этого допустить.

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