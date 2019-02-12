Полубоги полуправды. Из истории проигранных идеологических войн

Про чергову статтю Суркова можу розказати одну історію.

Був такий Анатолій Черняєв - заступник начальника міжнародного відділу ЦК КПРС у 1970-80-х роках. Це була дуже висока посада у сфері зовнішньої політики СРСР. Це вже була категорія напівбогів. Зокрема, вони відповідали за впевнений поступ по світу міжнародного комуністичного руху.

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Черняєв залишив дуже детальний і щирий щоденник, який він вів протягом десятиліть. Там багато приколів і один з них - вони у своєму відділі постійно пишуть кудись статті, від "Правди" до "Проблемы мира и социализма".

Статті ґрунтовні, аргументовані, інтелектуально насичені. Про переваги соціалізму і його неминучу перемогу над недолугим капіталізмом, мудру політику СРСР і т.п. Весь щоденник пронизаний підготовкою чергових програмних статей.

Водночас сам Черняєв все прекрасно розуміє і в щоденнику, наприклад, зізнається вже у 1979 р. після поїздки до Західної Німеччини: "Главное ощущение, которое гнетет до сих пор: отстали мы, невероятно отстали мы от капитализма. И уже ничто (в Америке хоть "негров линчуют") уже не оправдывает этого нашего отставания, и ни в чем нельзя увидеть наших экономических и социальных преимуществ".

В іншому місці він взагалі зізнається щоденнику, що комунізм як ідеологія видохся ще до кінця 1940-х років.

Зізнається і продовжує писати ґрунтовні переможні статті. Але усі ці статті не зупиняють неминучого - спочатку колапсу міжнародного комуністичного руху, а потім і СРСР.

Тому Сурков нехай пише. Така у людини робота. При цьому наше завдання, звісно, не в тому, щоб сидіти у позі Мамая на дніпровських кручах і чекати поки колапсне Росія. Завдання в тому, щоб не колапснути самим.

(Джерело - блог автора)