"Получите кота в мешке". Как избежать таких сюрпризов на выборах

Девять месяцев преждевременной агитации, тысячи билбордов задолго до старта избирательной кампании: вот то, с чем мы столкнулись на этих выборах. К сожалению, все происходило в рамках закона. Никто не мог политику или политической партии запретить вести агитацию. Все, что оставалось нам - призывать их остановить фальстарт и прекратить преждевременно себя рекламировать. Поскольку, хоть это и происходило в рамках закона, мы считаем, что это нарушает сам принцип демократических выборов.

Мы будем отстаивать позицию внесения изменений в законы по принципу Грузии, когда политик обязан за полгода до старта избирательной кампании подать заявление о намерении участвовать в выборах. Это решает сразу несколько проблем. Во-первых, на такого политика заранее будет распространяться действие избирательного законодательства. Во-вторых, нам больше не придется ждать: так что, пойдет или не пойдет? В третьих, мы получим предсказуемые выборы - как минимум у нас будет время познакомиться с кандидатами.

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Те, кто не зарегистрировался за полгода, в выборах уже не участвуют. И тогда у нас была бы принципиально другая избирательная кампания. Без фальстартов и "котов в мешке".

На этих выборах мы видим феномен, когда кандидаты, которые почти полностью отказались от ведения избирательной кампании, у которых нет бордов и телевизионной рекламы, получают более высокий рейтинг, чем пятерка лидеров по количеству рекламы. Прямой привязки рейтинга к агитационным минутам нет. Это вопрос засилья денег в украинской политике: мы, к сожалению, лидеры по расходам на выборах в Европе.

Это также вопрос равенства возможностей кандидатов. Я думаю, если бы не было преждевременной кампании периода лето-осень 2018, возможно, у нас в выборах принимали бы участие несколько иные кандидаты и были бы несколько другие фавориты.

Такие изменения не требуют никаких расходов из бюджета. Или, скорее, расходы будут символическими. Но это полностью решит вопрос преждевременной агитации.

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