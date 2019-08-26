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26.08.2019, 08:47

Поматросили и бросили: "большая семерка" снова не для России

Поматросили и бросили: "большая семерка" снова не для России
Российский политолог и публицист

Удар по самолюбию Путина был нанесен походя и вскользь, поскольку Россия для Запада стала второстепенной темой. На первый план вышел Китай

Трамп все же провокатор! Устроил балаган, который завершился щелчком по российскому самолюбию. Пообещал, что Путин, «скорее всего», будет приглашен в Нью-Йорк на саммит «Семерки» в 2020 году. Макрон идею поддержал, тем самым поучаствовав в балагане. Принимая у себя Путина, Макрон создал впечатление, что Европа жить не может без России. Сейчас же будем заключать в объятия «глубоко европейскую» страну!

Но «Семерка» в Биаррице заявила, что Путина видеть не готова. Ведь причины, заявила «Семерка», по которым Россия была исключена из клуба - аннексия Крыма и война в Донбассе - не устранены. Макрон, продемонстрировав французскую гибкость, назвал предложение вернуть Россию «стратегической ошибкой». Да и Трамп не стал настаивать, заметив, что «скорее всего мы оставим все, как есть». Словом, вроде обещали и приглашали. А потом захлопнули двери.

Ирония в том, что Кремль, не дождавшись решения «Семерки» поспешил заявить, что «рассмотрит» приглашение. МИД начал требовать приглашения «на равных». А российские пикейные жилеты уже который день обсуждают: возвращаться или нет? А если возвращаться, то какую цену заломить за возврат? Оказалось, зря тратили энергию.

«Семерка» в Биаррице закрыла тему. Хотя непонятно, как в голове Трампа укладывается предложение вернуть Россию в G7 с выходом США из РСМД, его требованием к Германии снизить зависимость от российского газа и новым американским санкционным пакетом против России? Как стремление Макрона обнять Россию сочетается с его призывом дать отпор российской кампании по дезинформации? Смахивает на когнитивный диссонанс!

Впрочем, нормализация отношений Запада с Россией остается на повестке дня. Не стоит, однако, обольщаться по поводу западных мотиваций.

Запад ищет пути нейтрализации России, чтобы подготовиться к серьезной глобальной игре. Западные круги надеются, что обещания символического присутствия на авансцене заставят Москву вести себя прилично и не мешать готовиться к новым вызовам. А ключевым из этих вызовов является Китай.

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Кремлю придется осознать неприятную истину: «фактор России» для либерального сообщества стал инструментальным. Средством для достижения более важных для него стратегических целей. Для этого Россию нужно либо изолировать, либо умиротворить, чтобы не мешала. Превращение России в союзника либеральной цивилизации, содействие ее модернизации и движению к демократии сняты с западной повестки дня. Россия больше не цель. Россия - головная боль.

Россия воспринимается, как чуждое образование, которому доверять нельзя. Около 66% западных респондентов смотрят на Россию негативно. А 77% относятся с недоверием к Путину. Такие настроения быстро не рассасываются.

Непонятен задор российских обозревателей, которые западные приглашения к танго считают российской победой («О России заговорили»!). Тогда как они оценивают то, что приглашения оказались пустышкой?

Непонятен ход мыслей тех, кто говорит: России не нужно в западный клуб (а кто ее туда реально звал?), ибо это будет ограничивать ей свободу маневра. Зачем тогда Москва так стремилась возвратиться в ПАСЕ и посадить туда Толстого со Слуцким? Чтобы вызвать у евродепутатов язву?

Нужно нацеливаться на временные комбинации, упорствуют пикейные жилеты: сегодня с одним, завтра с другим. Но тогда и политика остальных игроков в отношении России будет аналогичной - никаких обязательств! Сегодня с нами, а завтра против нас. Как долго Россия может выдержать в таком Парке Юрского периода?

Еще более непонятен оптимизм тех, кто полагает, что у России есть перспектива стать весомым членом Большой Евразии, в которой будет лидировать Китай. Но где гарантия, что Китай позволит России взбрыкивать? И почему быть инструментом осуществления китайской повестки для России предпочтительнее?

То, как с Россией заигрывают, и то, как она отвечает на заигрывания, вряд ли повод для державной гордыни. И уж точно не повод для самоуважения.

(Источник - блог автора)

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Теги: дональд трамп, владимир путин, геополитика, большая семерка, эмманюэль макрон, саммит G7
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