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Понимают ли в нашем московском патриархате, что Гундяев их уже "списал"?

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Понимают ли в нашем московском патриархате, что Гундяев их уже "списал"?

Заместитель главы Управления внешних церковных связей ПЦУ
19.07.2023, 21:37

Даже если бы Россия победила – нынешний клир ожидает зачистка

Интересно, понимают ли в среде МПвУ, что их "великий хозяин Гундяев" их структуру уже "слил"?

На Москве настолько привыкли к мнению, что все всегда решает только власть, что других вариантов существования Церкви просто не представляют. Поэтому, реконструируя мысли в голове Гундяева, абсолютно логично предполагать, что там картинка об Украине выглядит так.

Если (а для нас – когда, однако для Гундяева это все же "если") путин проиграет в войне и не завоюет Украину – структура МП здесь все равно развалится и он ее потеряет. "Ибо власть против".

А в случае оккупации структура МПвУ все равно должна быть оккупантами профильтрована и зачищена. Никаких "оттенков серого" – доверие будут иметь лишь рафинированные москволюбы в духе Луки Коваленко и Антония Паканича.

Следовательно, то, что на самом деле завтра или через месяц произойдет с Онуфрием и его юрисдикцией – мало интересует Гундяева. Он их уже списал. Теперь они – только дрова для очага пропаганды. И чем больше скандала Гундяев способен будет генерировать, "защищая единство РПЦ" – тем, на его взгляд, лучше для его планов.

Вот и интересно – понимают ли те епископы, клирики и активисты МПвУ, которые сейчас показательно пытаются быть хотя бы на словах украинскими патриотами, оставаясь втихую в ярме Моспатриархии, что они Гундяеву и Ко даже более ненавистны, чем "раскольники"?

Как самаряне были более отвратительны иудеям, чем язычники. Понимают ли они, что сейчас защищают структуру, которая их, если бы смогла победить – будет терроризировать так, как Сталин – "старых большевиков"? Или там "какблагаславите" окончательно вытеснило даже инстинкт самосохранения?

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упц мппатриарх кирилл
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