RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
Вакансії
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Чи розуміють у нашому московському патріархаті, що Гундяєв їх уже "списав"?

Этот материал также доступен на русском
Чи розуміють у нашому московському патріархаті, що Гундяєв їх уже "списав"?

Заступник Голови Управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ
19.07.2023, 21:37

Навіть якби Росія перемогла – на нинішній клір чекає зачистка

Цікаво, чи розуміють у середовищі МПвУ, що їхній "вєлікій гаспадін Гундяєв" їхню структуру вже "злив"?

На Москві настільки звиклися з думкою, що все завжди вирішує лише влада, що інших варіантів існування Церкви просто не уявляють. Тому, реконструюючи думки в голові Гундяєва, абсолютно логічно передбачати, що там картинка про Україну виглядає так.

Якщо (а для нас – коли, однак для Гундяєва це все ж "якщо") путін програє у війні та не завоює Україну – структура МП тут все одно розвалиться і він її втратить. "Бо влада проти".

А на випадок окупації структура МПвУ все одно має бути окупантами профільтрована і зачищена. Ніяких "відтінків сірого" – довіру матимуть лише рафіновані москволюби в дусі Луки Коваленка та Антонія Паканича.

Відтак те, що насправді завтра чи за місяць станеться з Онуфрієм і його юрисдикцією – мало цікавить Гундяєва. Бо він їх вже списав. Тепер вони – лише дрова для вогнища пропаганди. І чим більше скандалу Гундяєв здатен буде генерувати, "захищаючи єдність РПЦ" – тим, на його погляд, краще для його планів.

От і цікаво – чи розуміють ті єпископи, клірики та активісти МПвУ, які зараз показово намагаються бути хоча б на словах українськими патріотами, залишаючись тихцем у ярмі Моспатріархії, що вони Гундяєву і Ко навіть більш ненависні, ніж "раскольнікі"?

Як самаряни були більш огидні юдеям, ніж язичники. Чи розуміють вони, що зараз захищають структуру, яка їх, коли б змогла перемогти – буде тероризувати так, як Сталін – "старих більшовиків"? Чи там "какблагаславітє" остаточно витіснило навіть інстинкт самозбереження?

Читайте також
А ви вже бачили свою цифрову копію?
Всі матеріали автора
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
упц мппатріарх Кирило
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Популярне
Спецпроєкти
 