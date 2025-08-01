Любые стратегии, если к ним относиться серьезно, являются достаточно комплексными вещами. Как правило, они нужны для того, чтобы на основе тщательного анализа текущего положения дел и доминантных сил, формирующих развитие, мысленно проложить путь в будущее – если не в деталях, то хотя бы в достаточно общих чертах.

Очень интересно, что такой подход является своеобразной копией классического метода математического моделирования, когда определенные начальные и предельные условия для определенного набора уравнений, описывающих развитие физических процессов, дают возможность предсказать результат этого развития во времени и пространстве.

Вопрос лишь в том, что выбранная модель должна быть совместима с законами природы и здравого смысла, а еще лучше – построена на основе знаний, а не выдумок, и на основе аналитического мышления, а не политической целесообразности.

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