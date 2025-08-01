Будь-які стратегії, якщо до них ставитися серйозно, є досить комплексними речами. Як правило, вони потрібні для того, щоб на основі ретельного аналізу поточного стану справ і домінантних сил, які формують розвиток, помислити шлях у майбутнє – якщо не в деталях, то хоча б у досить загальних рисах.

Дуже цікаво, що такий підхід є своєрідною копією класичного методу математичного моделювання, коли визначені початкові й граничні умови для певного сету рівнянь, які описують розвиток фізичних процесів, дають можливість передбачити результат цього розвитку у часі й просторі.

Питання лише в тому, що обрана модель має бути сумісною з законами природи і здорового глузду, а ще краще – побудованою на основі знань, а не вигадок, і на основі аналітичного мислення, а не політичної доцільності.

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