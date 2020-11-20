Попытка уничтожить Антикорсуд: о какой связи судьи КСУ с зашкваренным ОАСК нужно знать

Уже четвертий тиждень Україна перебуває у конституційній кризі через рішення Конституційного суду щодо знищення НАЗК, електронного декларування та підриву всієї антикорупційної інфраструктури.

Під прицілом КСУ сьогодні залишається багато критичних для країни реформ: ФГВФО, ринок землі, незаконне збагачення, цивільна конфіскація необгрунтованих статків, закон про мову, а також Вищий антикорупційний суд.

Судді КСУ навіть не приховують, що обслуговують власні інтереси. Вони почали атаку на електронне декларування, як тільки НАЗК виявило проблеми у деклараціях суддів КСУ.

Знищивши ВАКС, судді закріплять за собою право на вседозволеність для них же. Їм не вперше, адже велика частина рішення щодо е-декларування стосується саме декларування суддів і начебто необхідності особливого для цього порядку.

Більше того, окремі судді КСУ, за даними НАЗК, були в конфлікті інтересів, бо самі фігурували або у вже порушених кримінальних справах щодо брехні в декларації – стаття 366-1, яку і знищили, або мали інші порушення.

Наприклад, суддя Ірина Завгородня, у декларації якої за 2018 рік виявлено недостовірних відомостей на 615 000 грн, у декларації за 2019 рік — 754 000 грн, голова КСУ Олександр Тупицький мав незадекларовану купівлю ділянки в Криму та інше майно відсутнє в декларації.

Напередодні цього рішення у суді мали розглядати протоколи за порушення правил декларування щодо Володимира Мойсика та Ігоря Сліденка, який був доповідачем та писав це ганебне рішення.

Зауважимо, що ВАКС ухвалив п’ять вироків за ст. 366-1. Три з цих п’яти вироків стосувались суддів. Через рішення КСУ усі ці вироки можуть скасувати за виключними обставинами. Однак з цих рішень очевидно, що ВАКС не підходить до розгляду справ "свій чи не свій", що може не подобатися суддям КСУ.

Повернімося до Володимира Мойсика, адже саме цей суддя КСУ є доповідачем щодо конституційності ВАКС.

9 листопада, Голосіївський суд м. Києва закрив справу щодо Мойсика, на якого НАЗК склало протокол за несвоєчасне декларування. Підстава – відоме рішення КСУ, під яким Мойсик підписався.

Закриття справи було, однак, очікуване і в цій історії цікавіше інше — адвокат Мойсика. Суддя КСУ обрав собі в захисники Ростислава Кравця. Того самого, який, за даними детективів Національного антикорупційного бюро, систематично підігрує злочинному угрупуванню суддів Окружного адміністративного суду Києва.

Наприкінці липня 2019 року, у будівлі ОАСК відбулися обшуки. Тоді ж представники ГПУ та НАБУ оприлюднили першу порцію аудіозаписів розмов суддів — голови Павла Вовка, а також — Євгена Аблова й Ігоря Погрібніченка.

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Із них виявилося, що під керівництвом Вовка були створені штучні умови для перешкоджання роботі тодішньої Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС). Судді розробили схему ухвалення завідомо неправосудних рішень за участю підконтрольних адвокатів — таким адвокатом став і Ростислав Кравець. Вони намагалися не допустити планову оцінку ВККС суддів ОАСК, очевидно, остерігаючись звільнення за результатами оцінювання.

Для цього від початку 2019 року в ОАСК надходити численні позови, організовані Вовком, на членів ВККС. Подавав такі позови адвокат Ростислав Кравець, який одночасно захищає суддю КСУ Мойсика. НАБУ оголосило Кравцю підозру разом із суддями ОАСК. Сам же Кравець активно критикує ВАКС та його суддів у своїх соцмережах.

У день оголошення підозр, НАБУ опублікувало нові епізоди розмов Вовка та інших суддів ОАСКу. Оприлюднені записи демонструють, як саме судді створювали свої порядки у ВРП, ВККС та Державній судовій адміністрації, обговорювали легалізацію незаконних статків, втручалися у роботу НАЗК тощо.

Більше того, ОАСК мав вплив на Конституційний суд. За даними НАБУ, голова ОАСК переймався кількома важливими справами, які розглядав Конституційний суд, і працював над "правильним" результатом. Вовк натякав на свою причетність до визнання неконституційною статті, яка передбачала покарання за незаконне збагачення держслужбовців. Таке рішення КСУ виніс на початку 2019 року і його підтримав суддя Мойсик, який користується послугами ручного адвоката Кравця.

Абсолютна більшість підписантів подання щодо неконституційності Вищого антикорупційного суду — це депутати від ОПЗЖ. Одним з представників авторів подання є депутатка від цієї проросійської партії Антоніна Славицька. Вона також фігурує на плівках НАБУ щодо скандального голови ОАСК Павла Вовка як його довірена особа. Тобто фактично є потенційною фігуранткою цієї справи. Однак КСУ уже скасував норми щодо конфлікту інтересів, знову ж таки, за ініціативою ОПЗЖ.

Чому цим людям необхідно знищити Антикорупційний суд — причин хоч відбавляй. Для угрупування Вовка — це демострація своєї впливовості та обнулення рішень слідчих суддів Антикорсуду у його справах. Для ОПЗЖ — це ще один цвях у співпрацю із Заходом і обнулення рішень Антикорсуду у справах щодо депутатів та фінансистів фракції. Наприклад, Козака, Бойка чи братів Суркісів – усі вони є а бенефіціарами схем, які розслідує НАБУ та слідчі дії санкціонує ВАКС.

Поки судді КСУ та інші фігуранти справ НАБУ, яким КСУ подарував індульгенцію, святкують розвалення справ щодо себе, країна досі під загрозою.

Верховна Рада наразі залишила країну один на один із цим ворогом, відмовившись її вирішити. Конституційний Суд — бомба сповільненої дії, яка може вибухнути знову у будь-який момент. Без блокування його роботи країна просто чекає наступного удару, який неодмінно станеться.

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