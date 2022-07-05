Пора раскачивать лодку: успешная и богатая Украина – реальность. Вот как это сделать

Украинская политическая нация только формируется. Но рост настолько динамичен, что может привести к успешной богатой стране со светлым будущим.

Как этого добиться и главное – когда начинать? Самый популярный ответ последних месяцев на любой вопрос – давайте после победы.

Но именно сейчас самое лучшее время для построения нового эффективного государства. Откладывая перестройку и введение нового общественного договора, мы отдаляем нашу победу.

Война открыла все грани неспособности государства справляться с жизненно важными вопросами.

Но поборники концепции не раскачивать лодку апеллируют к тому, что внутренний конфликт и острая дискуссия идут на пользу только врагу. Однако победить великую советскую систему со всеми ее традициями может только эффективное современное государство, опирающееся на неравнодушное общество.

Украина уже никогда не вернется к состоянию 24 февраля 2022 года, не будет прежней. Общество, военные, все, кто защищает страну, потребуют от государства иного качества принятия решений. Мы нуждаемся в эффективных государственных институтах, армии, политическом руководстве, антикоррупционных органах, судах, экономическом управлении.

Если глобально, все должны понимать, за что борются на всех возможных фронтах. Мы должны презентовать другую картину будущего страны, где всем захочется жить. Нужна новая картина Украины, новое видение ее развития. Это действительно жизнеутверждающая миссия.

На чем строится эффективный патриотизм

Нарратив о вечно отверженном народе стирается боем и большими усилиями. Убежден, что мы видим реальное превращение страны в субъектное государство. И главная тому причина – это патриотизм. Да, это простая любовь к стране, но с подтверждением кровью, потом и слезами.

Верю, именно такой патриотизм станет движущей силой для развития страны. Ведь у нас есть общее понимание, что мы потеряем, если будем жить по старым правилам. И чувствуем, что на поддержку друг друга можем опираться. Равно как и власть должна без страха опираться на гражданское общество, на армию и бизнес с пониманием собственной глобальной миссии.

Мне кажется, президент и армия справляются со своей сверхважной миссией, но этого недостаточно, если мы не построим эффективную экономику. Именно она должно опираться на патриотический бизнес. Потому что он неравнодушен, он хочет работать в Украине и строить жизнь в ней.

Для меня эффективность решений и собственно чего угодно, что делаю в жизни, стала особенно важна после 2014 года. Оставив на Донбассе почти весь бизнес и начав все заново, нужно было быстро перестраиваться. Острая потребность перемен происходила еще тогда, но почти вся страна жила довоенными отношениями. Только часть страны осознавала критическую потребность этих изменений.

Изменить подход к достижению результатов и их оценке стало важнейшей задачей. Сегодня мы по всей стране прошли точку невозврата и многое о себе узнали. Пожалуй, самое главное – осознали, что мы и есть государство. Ибо война заставила взять на себя ответственность за очень конкретные вещи. И власть получила то, чего никогда не имела в таких масштабах – поддержку, полноценную, эффективную.

Но реальность показала не только проблемы с подготовкой к войне, но и с поставками топлива, отладкой логистики, вывозом аграрной продукции, работой таможни, обеспечением армии. Нелогичность решений государственных управленцев обуславливает неэффективную экономическую политику и ошибки в выстраивании результативных отношений с бизнесом.

С первых часов полномасштабной войны среди хаоса и стресса выделились лидеры, взявшие на себя ответственность. Но получать обратную связь и действовать эффективно получалось не всегда. Особенно после трех месяцев войны нежелание диалога чиновников со специалистами многих лишает сил.

Когда бизнес говорит, что реально лучше понимает, как наладить поставки нефтепродуктов в Украину, нужно слышать, а не просто ограничивать цены. Также с использованием действенных финансовых инструментов, а не только увеличением налогов. Экономика это не стены заводов – это люди. Именно они являются главной энергией, и прежде всего за них нужно бороться.

Демографический кризис вполне реален

Главная проблема близкого будущего – это возвращение людей. Более 4,3 млн человек вынужденно пересекли границу. Многие страны, приютившие наших граждан, очевидно будут желать оставить у себя лучших специалистов. Уже сейчас так или иначе переманивают наиболее опытных, предлагая специальные программы поддержки.

Если же мы потеряем самых эффективных, образованных специалистов – это будет гораздо большей проблемой для экономики страны, чем разбитая инфраструктура. Потому что инфраструктуру можно восстановить, есть понимание как это делать, есть опыт и даже источники финансирования.

Но если не будет эффективной образованной части общества, которая может создавать добавленную стоимость, мы как страна проигрываем вдолгую.

Поэтому развитие новой экономической политики – это неотложный вопрос. Власть здесь должна озвучивать самое глобальное видение нашего развития, положительную адженду. Пока звучат только надежды о том, что в страну придут инвестиции.

Но просто так они не придут! Их можно привлечь только в конкретный завод, фабрику, к конкретным людям и в определенные проекты. Такие проекты могут реализовывать люди, имеющие опыт, подтвержденную эффективность, знающие, что делать с этими инвестициями.

Дискуссия здесь просто жизненно необходима. Ведь как только мы сформируем новую картину видения новой экономики страны, это приблизит нашу победу.

Как только мы покажем, за какое будущее сражаемся, многое станет на свои места.

К примеру, построить современный завод, значит спроектировать его от девяти до 18 месяцев, а лишь потом приступить к реализации. Вот почему переосмысление и закладки системной структуры под изменения экономики нужно делать сейчас. Потому что мы достойны быть не только в системе мировой безопасности, но и должны занять соответствующее место в международной экономике.

Семь основ экономической победы

Говорить с миром на языке бизнеса – значит создать условия для эффективного восстановления страны. Только готовность взять на себя ответственность нас спасла.

Мы должны сформировать план восстановления и экономического развития Украины, потому что не имеем права остаться только ресурсом в планах других стран.

1. Сделать государство эффективным нужно путем реформирования институтов власти.

Сам государственный аппарат нужно снизить в разы и максимально дерегулировать. Взаимодействие в нем должно быть простым, понятным и быстрым, ведь от этого зависит весь менеджмент в стране.

Кроме того, нужно уменьшить вмешательство самого государства в бизнес и разрешить максимальную приватизацию нестратегических предприятий. В частности, и снизить налоги особенно для новых предприятий.

2. Создать сильную и независимую энергетическую систему, ведь она является основой промышленности и новых проектов.

Энергетика – ключевой фактор при привлечении инвестиций для реализации проекта. В ней должна сочетаться атомная энергетика полного цикла, гидроэнергетика и альтернативные источники.

На восьмой год войны России против Украины стыдно зависеть от российских и беларуских энергоносителей и топлива. Поэтому независимость в добыче газа и производстве бензина является основой энергетической безопасности страны.

3. Восстанавливать инфраструктуру будет непросто. Поэтому важно впустить бизнес в эту задачу, чтобы обеспечить фундамент для развития страны. Полноценная жизнь всех сфер экономики невозможна без логистики.

Железная дорога, хоть и восстанавливается довольно быстро, но именно на нее ляжет наибольшая нагрузка в послевоенное время, ведь она обеспечивает экспортные возможности.

Сюда входит и необходимость увеличить количество новых вагонов.

Нам нужно достроить узкую колею из Европы дальше в Украину, или широкую колею к европейским портам (Константы или Гданьска, например). Потому что из-за разной колеи мы вынуждены перегружать экспортоориентированные товары, что занимает больше времени.

Конечно, в логистическую инфраструктуру нельзя не включить порты, и доступ к ним будет заблокирован еще на минимум полгода после окончания войны.

Комплексная работа по восстановлению жилья с прозрачными форматами кредитования должна находиться в первоочередном списке. Особенно важно сейчас масштабировать программу беспроцентных долгосрочных кредитов на жилье для военных.

У нас тысячи людей, которым нужно дать дополнительную мотивацию, а с другой – стимулировать экономику. Каждый солдат получит возможность построить жилье, что станет толчком для экономики, а также дополнительным преимуществом для службы в ВСУ. Да, зарплата военного будет работать на будущее страны.

4. Инвестировать в Украину должно быть не только интересно, но и безопасно. Привлечение новых инвестиций во время войны или даже после победы возможно только при предоставлении гарантий.

Нам необходимо создать фонд гарантирования от военных рисков. Это может быть эффективная система, распорядителем которой будет пул международных страховых компаний. Так инвестиции в промышленные объекты будут защищены от комплекса всевозможных рисков: от попадания ракет, мобилизации, оккупации и тому подобного.

Отдельный государственный фонд должен предоставлять льготы по финансированию новых проектов. Таким образом бизнес сможет привлечь длинные деньги на реализацию проектов, принимая на себя все коммерческие риски.

Эти два прозрачных механизма с нулевым уровнем коррупции могут дать толчок новой индустриализации страны. Потому что, откровенно говоря, строить в Украине новые заводы и фабрики сейчас не интересно именно из-за рисков и отсутствия дополнительных компенсирующих стимулов.

5. Опыт этой войны показал, что никакие гарантии безопасности от любых стран не дают полноценной безопасности. Несмотря на любые заверения и форматы договоренностей, мы должны готовиться защищать себя своими силами. Поэтому страна должна полноценно развивать свой оборонно-промышленный комплекс.

Именно осовременивание, а иногда создание с нуля собственного ОПК – один из важнейших трендов послевоенной экономики. Речь о пространной системе государственных заказов и создании частных предприятий для их выполнения.

Какое именно вооружение мы можем и должны производить экспертам с военным опытом известно уже сейчас. На первых этапах важна кооперация с Польшей, Словакией, Чехией, Румынией, США, возможно, даже на их территории. Здесь также важно подтвердить качественным продуктом сильное имя бренда Украины.

6. Продуктовая безопасность и сельское хозяйство должны сделать мощный шаг вперед. Необходимо фокусироваться не столько на выращивании, сколько на максимальной переработке. Это должна быть инновационная отрасль, которая будет максимально увеличивать добавленную стоимость товаров.

7. Цифровизация будет среди важнейших трендов развития украинской экономики.

За несколько последних лет и бизнес, и особенно государство, добились заметных успехов. Да, государственное управление должно вступить в фазу масштабной цифровизации. Это позволит не только повысить эффективность работы, но и сделает ее более прозрачной.

Благодаря Big Data Украина может стать лидером в Европе среди сервисных технологий и скорости реализации государственных программ, в частности. Курс на это также позволит привлекать IT-специалистов, которые смогут полноценно реализовываться в стране. Именно за них должны особенно упорно бороться. И важно здесь изменить фокус с аутсорсинга на создание готовых продуктов.

Продавать миру наши IT-мозги, значит работать на создание добавленной стоимости других стран. Нам нужно развивать самое предпринимательство в этих технологиях. Здесь господствующая роль государства, чтобы создать условия для таких предпринимателей, чтобы они имели возможность и желание оставаться в стране, основывать компании в Украине.

Война перешла в затяжную стадию, которая не закончится в ближайшие месяцы, особенно учитывая решение идти к полной победе. Конечно, за это придется платить жизнями, огромными ресурсами и экономикой в целом.

В Украине будет много уныния, но нам нельзя уступать и прогибаться этому злу, ведь тогда у него будет возможность съесть нас по кусочкам.

Мы доказали, что можем победить. Но нам нужны мощные решения, которые уже сейчас будут менять страну и вдохновлять людей на дальнейшую борьбу.

Именно внедрение критически важных реформ даст понимание, за какое будущее нашей страны мы боремся. В это время мы создаем собственное экономическое чудо, о котором мечтаем в будущем.

Украина превыше всего!

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