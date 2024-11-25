Увидев, что произошло с Украиной, какая страна, обладающая ядерным оружием, сейчас или в будущем снова согласится отказаться от своего арсенала?

"Отдайте свое ядерное оружие (нам), и мы гарантируем уважение вашего суверенитета, вашей независимости и ваших границ". Так сказала Россия Украине в 1994 году.

"Это отличная идея", – сказали США и Великобритания. "Чем меньше стран имеют ядерное оружие, тем меньше вероятность новой мировой войны. Мы также гарантируем ваш суверенитет, вашу независимость и позаботимся о том, чтобы ваши границы были защищены".

Это не вымысел. Прошло более 1000 дней с момента незаконного и жестокого вторжения России в Украину, и я снова вспоминаю дух и слова Будапештского меморандума 1994 года.

Договора, обязывающего Россию, США и Великобританию предложить безопасность и гарантии суверенитета после того, как Украина согласилась отказаться от огромных запасов ядерного оружия.

Основные положения Меморандума звучат так:

Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии подтверждают Украине их обязательства в соответствии с принципами Заключительного акта Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, уважать независимость, суверенитет и действующие границы Украины.

Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме случаев самообороны или иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций

Обязательства России по меморандуму были впервые нарушены, когда она незаконно вторглась в Крым и аннексировала его в 2014 году. Нападение Путина 24 февраля 2022 года окончательно сняло какие-либо сомнения в его истинных намерениях.

Не столкнувшись со сдерживающим фактором ядерного оружия Украины, Путин стремился поглотить как можно больше территории Украины, игнорируя свои обещания народу Украины и миру.

Но полное пренебрежение Россией Будапештским меморандумом не только бросает темную тень на будущее Украины. Это также пощечина для многосторонних институтов и их тяжелой работы по переговорам о сложных соглашениях, особенно в области разоружения.

Увидев, что произошло с Украиной, какая страна, обладающая ядерным оружием, сейчас или в будущем снова согласится отказаться от своего арсенала? И, к сожалению, какая страна, у которой сейчас нет ядерного оружия, следующая будет искать его как средство сдерживания?

Большинство людей никогда не слышали о Будапештском меморандуме и важных обязательствах, закрепленных в нем. Но если на подобные договоры нельзя полагаться, когда отношения между нациями обостряются, какие другие варианты остаются в мире, прежде чем он скатится в анархию или хуже?

Для тех из нас, кто вырос в вере в силу глобального сотрудничества для разрешения конфликтов и преодоления сложных вызовов, с которыми все мы сталкиваемся, это не предвещает ничего хорошего. Верховенство права подвергается нападению, и пора защищать его словами и действиями.

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