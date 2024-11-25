Побачивши, що сталося з Україною, яка країна, що володіє ядерною зброєю, зараз чи в майбутньому знову погодиться відмовитися від свого арсеналу?

"Віддайте свою ядерну зброю (нам), і натомість ми гарантуємо повагу до вашого суверенітету, вашої незалежності і ваших кордонів". Так сказала Росія Україні в 1994 році.

"Це чудова ідея", — сказали США та Велика Британія. "Що менше країн мають ядерну зброю, то меншою є ймовірність нової світової війни. Ми також гарантуємо ваш суверенітет, вашу незалежність, і подбаємо про те, щоб ваші кордони були захищені".

Це не вигадка. Минуло понад 1000 днів з моменту незаконного та жорстокого вторгнення Росії в Україну, і я знову згадую дух і слова Будапештського меморандуму 1994 року.

Договору, який зобов’язує Росію, США та Велику Британію запропонувати безпеку і гарантії суверенітету після того, як Україна погодилася відмовитися від величезних запасів ядерної зброї.

Основні положення Меморандуму звучать так:

Сполучені Штати Америки, Російська Федерація та Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії підтверджують Україні їхні зобов'язання згідно з принципами Заключного акту Комісії з безпеки та співробітництва в Європі поважати незалежність, суверенітет та чинні кордони України.

Сполучені Штати Америки, Російська Федерація та Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії підтверджують своє зобов’язання утримуватися від загрози силою чи її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватись проти України, крім випадків самооборони чи іншим чином відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй.

Зобов'язання Росії щодо меморандуму було вперше порушено, коли вона незаконно вторглася в Крим та анексувала його 2014 року. Напад Путіна 24 лютого 2022 року остаточно зняв будь-які сумніви щодо його справжніх намірів.

Не зіткнувшись зі стримувальним фактором ядерної зброї України, Путін прагнув поглинути якомога більше території України, ігноруючи свої обіцянки народу України та світу.

Але повне нехтування Росією Будапештським меморандумом не тільки кидає темну тінь на майбутнє України. Це також є ляпасом для багатосторонніх інституцій та їхньої важкої роботи з переговорів про складні угоди, особливо в галузі роззброєння.

Побачивши, що сталося з Україною, яка країна, що володіє ядерною зброєю, зараз чи в майбутньому, коли-небудь знову погодиться відмовитися від свого арсеналу? І, на жаль, яка країна, яка зараз не має ядерної зброї, наступною буде шукати її як засіб стримування?

Більшість людей ніколи не чули про Будапештський меморандум і важливі зобов'язання, закріплені в ньому. Але якщо на подібні договори не можна покладатися, коли відносини між націями загострюються, які інші варіанти залишаються у світу, перш ніж він скотиться до анархії чи гірше?

Для тих із нас, хто виріс у вірі в силу глобальної співпраці для вирішення конфліктів і подолання складних викликів, з якими всі ми стикаємося, це не віщує нічого доброго. Верховенство права зазнає нападу, і час захищати його словами та діями.

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