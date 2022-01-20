Порошенко, Бойко или слуги народа: кто инициировал реформаторские законы в 2021 году

За 2021 год публичные "лица" партий, которые на внеочередных выборах 21 июля 2019 года вошли в состав Верховной Рады IX созыва: Европейской Солидрности, Батькивщины и ОПЗЖ – Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Виктор Медведчук, Юрий Бойко – не инициировали ни одной экономической реформы. Главы фракций Слуга народа и Голос оказались в середине рейтинга. Кто же возглавил рейтинг депутатов-реформаторов-2021 года?

В 2021 году эксперты Индекса реформ зафиксировали 163 экономических регуляции, которые существенно влияют на ситуацию в Украине. Поскольку самые масштабные изменения в стране обычно внедряются именно законами, было проанализировано, кто участвовал в их создании.

В прошлом году больше всего реформаторских законов инициировали депутаты – 70 из 89-ти законопроектов, еще 10 инициировал Кабинет министров Украины, девять важных экономических законов – в копилке президента Владимира Зеленского.

В результате был составлен рейтинг депутатов-реформаторов-2021. В финал вошли 309 действующих депутатов, которые разделили между собой 78 мест рейтинга (т.к. оценки у некоторых могут совпадать).

296 нардепов получили положительную оценку – от 0,2 до 25,6 балла. Шесть участвовали в разработке законов, которые в Индексе реформ получили оценку 0 и, соответственно, не принесли баллов своим инициаторам, семь стали антиреформаторами с отрицательными оценками от -0,3 до -1 балла. Еще 114 нардепов в год не инициировали ни одной экономической реформы и не попали в рейтинг.

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Справка. Индекс мониторинга реформ – это аналитический инструмент, предназначенный для количественной оценки прогресса экономических реформ в Украине. Он основывается на оценке экспертами изменений в регуляторной среде, которые можно считать реформаторскими или антиреформаторскими. Основан в начале 2015 года аналитической платформой Вокс Украина.

Великолепная дюжина

Самые высокие баллы получили 12 народных депутатов и все – из фракции Слуга народа: Даниил Гетманцев, Юлия Гришина, Дмитрий Любота, Виктория Кинзбурская, Сергей Штепа, Егор Чернев, Владимир Ватрас, Галина Третьякова, Александр Ковальчук, Александр Федиенко, Андрей Мотовиловец и Андрей Клочко. Это неудивительно, ведь депутатам монобольшинства легче инициировать и принимать важные законы.

Однако инициативные депутаты работают не только в пропрезидентской фракции – и в ней, и в Голосе 90% депутатов из списка приобщались к созданию реформаторских законопроектов.

Наименее инициативные депутаты в ЕС и ОПЗЖ (33% и 30% депутатов из списка приобщились к инициированию экономических реформ).

Полный рейтинг депутатов смотрите по ссылке.

Интересно, что "лица" фракций Батькивщина, Европейская Солидарность и ОПЗЖ – народные депутаты, наиболее часто появляющиеся в политических ток-шоу, – в 2021 году не присоединились к инициированию ни одного реформаторского законопроекта.

Это касается Юлии Тимошенко, Юрия Бойко, Виктора Медведчука, Нестора Шуфрича, Петра Порошенко.

"Лица" фракций Голос и Слуга народа оказались в середине нашего рейтинга.

Например, глава фракции Голос Александра Устинова работала над двумя законопроектами, принесшими ей два балла и 187 место в рейтинге, а нардеп Кира Рудык получила 173 место с общим баллом три за соавторство в двух законопроектах.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия – на 27-м месте с общим баллом 10 за соавторство в одиннадцати законопроектах. Председатель фракции Доверие Олег Кулинич получил 3,3 балла за работу над тремя проектами законов и занял 149-е место, а глава фракции За будущее Игорь Палица оказался на 210-м месте с баллом два за работу над законопроектом об упрощении присоединения к электросетям для малого и среднего бизнеса.

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Антиреформаторы

Среди семи депутатов-антиреформаторов (попавших в рейтинг с отрицательной оценкой от -0,3 до -1 балла) шесть мужчин – Ярослав Рущишин, Николай Скорик, Олег Воронько, Николай Кириченко, Роман Мулык и Олег Семинский, и одна женщина – Нина Южанина. Они представляют фракции Слуга народа, Голос, Европейская солидарность и ОПЗЖ.

Что инициировали Кабинет министров и президент

Не только народные депутаты в 2021 году инициировали реформаторские законы. Над их разработкой также работали Кабинет министров и Владимир Зеленский.

Так, премьер-министр Украины Денис Шмигаль зарегистрировал в Верховной Раде 10 законопроектов, попавших в Индекс реформ. Большую часть инициированных им законов составляют секторальные реформы. Среди них нет антиреформ, следовательно, общая оценка Кабмина составила 10,3 балла.

Владимир Зеленский в 2021 году инициировал девять законов. Они касались преимущественно судебной, правоохранительной и налоговой сфер.

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Несколько президентских законов получили спорные оценки от экспертов, поэтому их общая оценка составила 0 баллов. Это закон об "инвестировании", о предотвращении чрезмерного влияния олигархов, а также два закона из пакета "налоговой амнистии" – об освобождении декларантов от ответственности за нарушение требований валютного законодательства и о снятии ответственности за умышленное уклонение от уплаты налогов при условии предоставления единовременной специальной добровольной декларации.

Отличился президент и антиреформой – закон о налоговой амнистии получил от экспертов негативную оценку. Общий рейтинг президента составил 3,8 балла.

Если бы президент и Кабмин соревновались за места в рейтинге вместе с депутатами – они оказались бы в середине списка.

Полная версия исследования здесь.

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