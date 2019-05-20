Портнов приехал мстить, или От сволочи слышу

(Колонка опубликована на сайте Kontrakty.ua)

Возвращение в Украину Андрея Портнова неплохо взболтнуло страну накануне инаугурации. Одно то, что такое возвращение стало возможным, наглядно показывает, насколько изменилась Украина при Порошенко: по ряду базовых позиций – никак. Как выяснилось, Портнов мог никуда и не уезжать, генеральный прокурор прокомментировал, что правовых претензий к бывшему заместителю администрации президента Януковича, в дни Майдана ставшего первым заместителем, не существует.

Реклама

Зато у Портнова обширная программа деятельности после прибытия, над которой он, похоже, трудился давно и основательно. Возглавляемая им юридическая команда, по его словам, намерена устроить неустанную правовую охоту на Петра Порошенко. Судя по всему, из этой оперы недавнее сообщение о том, что Окружной административный суд Киева открыл производство о запрете после проведения парламентских и президентских выборов выезда из Украины топ-чиновников, среди которых указаны президент Петр Порошенко, спикер парламента Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, более 50 народных депутатов от БПП, более 40 членов правительства, судьи Верховного суда и члены Высшей квалификационной комиссии судей. Очевидно, какие-то из этих акций, вроде указанного иска, будут иметь чисто шумовой и психологический эффект, но где-то в ход пойдут и аргументы повнушительнее, уходящее руководство было каким угодно, только не безгрешным.

Собственно, Андрей Портнов обещает заняться тем, чем должна была заняться команда, пришедшая ко власти в 2014 году: справедливым возмездием. Жестокая ирония, но и неумолимая логика: за справедливость, в его понимании, берется одна из ключевых фигур режима Януковича, никто из представителей которого не понес возмездия за минувшие пять лет. Причем Портнов намерен мстить с помощью той судебно-правовой системы, которую сам тщательно выстраивал и в которой ничего существенным образом не поменялось при Порошенко, судебная реформа которого в существенной части оказалась наглой имитацией.

Когда-то народный депутат Александр Карпов пошутил с трибуны Верховной Рады, что Леонид Кучма работает президентом в администрации Дмитрия Табачника, сорвав аплодисменты и смех в зале. Кучма тогда отреагировал резко, минута публичной славы обошлась шутнику дорого: карьера Карпова, многообещающего политика, возглавлявшего парламентскую фракцию НДП, пошла вниз. Но не было бы в словах нардепа правды, они не были бы обидными и на них бы не последовала непримиримая реакция. Табачник действительно выстроил систему управления страной от имени президента помимо президента, насколько это возможно было при Кучме, и хотя руководство администрации вскоре сменилось, под влиянием в том числе и громко срезонировавшей шутки, заведенный порядок уже не поменялся.

В определенном смысле и Петр Порошенко работал президентом в системе Андрея Портнова, даже когда тот оказался заграницей. Система казалось такой ручной, удобной, что за пять лет пропрезидентского большинства в парламенте, причем поначалу совсем не выдуманного, никто и не позаботился от нее отказаться. Теперь бы и пригодился независимый авторитетный суд, и квалифицированная не продажная прокуратура, и знаменитый портновский Уголовно-процессуальный кодекс можно было бы сто раз изменить, только тогда это никому не было надо, а сейчас надо – а нету. Порошенко уходит, как до этого ушел Янукович, Портнов же – вот он, дан нам в непосредственных ощущениях, и уже бывшему президенту тоже.

О том, что угрозы Андрея Портнова не пустой звук, свидетельствуют его высокий профессионализм, безоговорочно признанный друзьями и врагами, и редкая системность, которая у врагов как раз отсутствует. Отсутствие моральных ориентиров и ограничителей позволили ему ярко проявить эти качества, будучи ключевым юристом Тимошенко, а потом и Януковича, посадившего Тимошенко. Как ни парадоксально, именно последнее обстоятельство позволяет Портнову чувствовать моральное превосходство над Порошенко, которому совесть тоже не мешает засыпать.

Собственно, один из главных уроков президентства Порошенко: не пытайтесь использовать старую систему, она неизбежно использует вас. Второй: мораль в политике имеет значение. Это уроки в первую очередь для Владимира Зеленского, которому достались в наследство от предшественников старая система и Андрей Портнов.

Так выпьем же за то, чтобы уроки не проходили даром.