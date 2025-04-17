Некоторое время назад премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о масштабной кибератаке на его партию. Он также отметил, что атака велась с территории России или Беларуси и длилась около 12 часов.

В общем, это уже не является большой новостью, поскольку кибератаки, особенно с восточного направления, в Европе происходят постоянно.

Однако внимание к подобным событиям оправдано, поскольку 18 мая в Польше состоятся президентские выборы. В предвыборный период страны все чаще подвергаются кибер- и другим атакам — независимо от того, с какой стороны, даже если речь идет о западных владельцах социальных платформ.

Люди все больше зависят от информации, получаемой в социальных сетях, а значит, и на результаты выборов все легче влиять.

Однако речь не только о выборах, но и об общих настроениях, а также отношении общества. В случае Польши наиболее заметным до сих пор было влияние со стороны России.

Москва воспринимает Польшу как раздражитель по нескольким причинам. Во-первых, Польша становится все более важным и влиятельным игроком в НАТО и ЕС, особенно в вопросах обороны и безопасности. Это особенно актуально при действующем правительстве "Гражданской платформы". Во-вторых, Польша является надежным союзником Украины. И, в-третьих, польская критика Москвы имеет историческую подоплеку.

Любой из этих факторов сам по себе является достаточным основанием для того, чтобы руководство РФ вкладывало ресурсы в попытки влияния на польское общество.

Предыдущие попытки влияния уже дали результат.