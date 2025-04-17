Деякий час тому прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про масштабну кібератаку на його партію. Він також зазначив, що атака велася з території Росії або Білорусі та тривала приблизно 12 годин.

Загалом це вже не є великою новиною, оскільки кібератаки, особливо зі східного напрямку, в Європі відбуваються постійно.

Однак увага до подібних подій є виправданою, адже 18 травня в Польщі відбудуться президентські вибори. У передвиборчий період країни все частіше зазнають кібер- та інших атак — незалежно від того, з якого боку, навіть якщо йдеться про західних власників соціальних платформ.

Люди дедалі більше залежать від інформації, яку отримують у соціальних мережах, а отже, і результати виборів усе легше піддаються впливу.

Проте йдеться не тільки про вибори, а й про загальні настрої та ставлення суспільства. У випадку Польщі найбільш помітним досі був вплив з боку Росії.

Москва сприймає Польщу як подразник з кількох причин. По-перше, Польща стає дедалі важливішим і впливовішим гравцем у НАТО та ЄС — особливо в питаннях оборони та безпеки. Це особливо актуально за чинного уряду "Громадянської платформи". По-друге, Польща є надійним союзником України. І, по-третє, польська критика Москви має історичне підґрунтя.

Кожен із цих факторів окремо вже є достатньою підставою для того, щоб керівництво РФ вкладало ресурси в спроби впливу на польське суспільство.

Попередні спроби впливу вже дали результат.