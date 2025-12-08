Главная кнопка "пульта управления" у Зеленского больше не работает, новой ещё нет. И, скорее всего, понадобится новый, более сложный "пульт"

Украина (точнее, отечественная государственная и политическая система) живёт без Ермака уже больше недели – человека, который, по мнению многих комментаторов, был едва ли не ключевым элементом системы власти в нашей стране, влиял почти на всё.

И что? Да ничего. Всё нормально.

Страна живёт и работает. Переговоры с американцами идут. Как выяснилось, это возможно и без Ермака. И даже Офис президента функционирует, хотя преемника Ермака до сих пор не назначили. Не случилось ни управленческой, ни политической катастрофы. Да и не должно было случиться.

Многие начинают понимать, что реальное политическое влияние Ермака было сильно преувеличено. С другой стороны, так же очевидно, что с его уходом не произошло какого-то политического чуда. Страна остаётся примерно в том же состоянии, с теми же проблемами, что и раньше (разве что без проблемы самого Ермака).

И неудивительно, что уже началась дискуссия о том, что хотя его и нет на высокой должности, он якобы остаётся (за кулисами или фигурально – как некий "коллективный Ермак"). Эта дискуссия имеет либо сугубо конспирологическое измерение, либо публицистико-теоретическое. Поэтому пока воздержусь от участия в дебатах о "тени Ермака" во власти.

Лучше и полезнее обратить внимание на конкретные события, характеризующие сегодняшнюю политическую жизнь.

Главное событие – то, которое до сих пор не произошло: нет нового руководителя Офиса президента Украины. Судя по заявлениям Владимира Зеленского, он уже встретился со всеми потенциальными кандидатами на эту должность. Некоторые даже прошли второй круг консультаций. Решение ожидалось 5 декабря. Но нет.

Похоже, президент сильно сомневается. Он выбирает не только между личностями. Это и выбор следующей модели администрирования своей политики.

Вполне вероятно, что Зеленский хотел бы получить такого же универсального администратора, помощника и переговорщика, каким пытался быть Ермак, но без его токсичности и конфликтности. Однако любой из потенциальных кандидатов будет другим – и по личным и политическим качествам, и по восприятию внутри страны, и со стороны международных партнёров.

Заниматься почти всем не получалось даже у Ермака. И вряд ли к этому стремятся кандидаты на роль главного администратора в команде президента Зеленского. Да и не получится, даже если кто-то захочет. И внутриполитическая ситуация существенно изменяется, и международные обстоятельства становятся сложнее. Главное – никто не хочет нового Ермака.

Если выбрать на должность руководителя Офиса президента профессионального военного – это будет акцент на функции Верховного главнокомандующего. Если профессионального дипломата – акцент на переговорах и внешней политике. Но сейчас значительно растёт потребность в регулировании внутриполитических проблем и вызовов. Кто этим займётся?

Поэтому президенту Зеленскому придётся опираться не на одного человека, а на группу ближайших соратников, каждый из которых будет отвечать за отдельное стратегически важное направление.

Возможно, президенту Украины есть смысл создать что-то вроде "домашнего кабинета" (условного "политбюро") для принятия наиболее важных решений – чтобы удерживать баланс интересов по разным вызовам: военным, переговорным, безопасностным, внутриполитическим, социально-экономическим. Но готов ли к этому Владимир Зеленский?

Есть и ещё одна причина, почему до сих пор нет решения по новому главе Офиса президента: далеко не каждый потенциальный кандидат хочет эту должность. Скорее наоборот. Должность руководителя Офиса после Ермака воспринимается как токсичное место, способное разрушить политическую карьеру. А некоторые не хотят терять свой "феодальный домен", где они – и царь, и бог, и военный начальник.

Что интересно: почти все мои информированные собеседники, с которыми я обсуждал тему кадровых назначений (не только на должность руководителя Офиса президента), в один голос говорят – если президент лично просит принять его предложение, отказать практически невозможно. Но тогда, либо президент просит недостаточно настойчиво, либо ещё не просит, а лишь спрашивает, либо потенциальный кандидат находит очень веские аргументы, почему его нельзя перемещать.

Но в чём же позитив нынешней ситуации – когда нового руководителя Офиса у президента нет?

Во-первых, Владимир Зеленский привыкает жить и работать без Ермака. Он вынужден адаптироваться к новой реальности и перестраивать управленческие и политические механизмы. Главная кнопка его "пульта управления" больше не работает, новой ещё нет. И, скорее всего, понадобится новый, более сложный "пульт управления".

Но ещё важнее то, что управленческая система и политическая среда быстро привыкают жить без Ермака. Пока не совсем ясно, что и как будет дальше, но процессы перестройки политических отношений уже начались.

В этом контексте показательны события, произошедшие 3 декабря.

Первое событие – принятие госбюджета на 2026 год. Произошло это буднично, без шума, неожиданно быстро и без особых проблем. Сам бюджет я не оцениваю – вопросов и претензий к нему много. Но с точки зрения тенденций политической жизни без Ермака, важен сам факт голосования.

Это всегда одно из ключевых решений парламента. Во многих демократиях голосование за бюджет равно вотуму доверия правительству. В начале декабря казалось, и об этом говорили многие известные инсайдеры, что голосов нет, что фракция "Слуга народа" на грани коллапса и потери статуса парламентского большинства.

Но случилось иначе. За бюджет проголосовали 257 депутатов, из них 193 – из фракции "Слуга народа". То есть сработало и ситуативное большинство, через которое с осени 2021 года проходят большинство решений, и абсолютное большинство депутатов президентской фракции проявили лояльность.

Обычно лояльное президенту ядро составляет 170–175 депутатов. Чтобы собрать более 190 – нужно проводить дополнительную мобилизацию, а это всегда непросто. За бюджет голоса "слуг" собрали почти по максимуму.

Это голосование показало, что руководство парламента и фракции сохраняют контроль над Радой и над абсолютным большинством депутатов президентской партии, обеспечивая принятие необходимых решений.

Показательно и то, что всё это произошло без участия президента, который был за границей, и без вмешательства Офиса президента. Ключевую роль сыграли глава парламента Руслан Стефанчук и особенно глава фракции Давид Арахамия.

Арахамия подтвердил репутацию эффективного парламентского переговорщика. Через принятие бюджета Стефанчук и Арахамия фактически послали Зеленскому сигнал о своей лояльности, но одновременно продемонстрировали, что могут контролировать парламент и без ОП.

Но автоматически это происходить не будет. Соответственно, с ними (и фракцией) придётся считаться и договариваться.

Тем не менее в Раде сохраняются сильные межпартийные противоречия (оппозиция по-прежнему хочет коалиционного правительства), сложной остаётся ситуация и внутри самой фракции "Слуга народа". Насколько она будет стабильной – увидим при голосованиях за назначение нескольких новых министров.

Третьего декабря произошло ещё одно знаковое событие. Киевский апелляционный суд освободил детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который пробыл в СИЗО пять месяцев. Во внезапное проявление судебной справедливости я верю слабо.

Это либо кулуарные договорённости "силовиков" (когда нет фактора Ермака), либо жест примирения со стороны СБУ и прокуратуры по отношению к НАБУ (мол, Ермака уже нет – давайте прекращать "войну", в которой нас использовали).

Но отмечу, что дела по детективам НАБУ не закрыты окончательно. То есть речь идёт о готовности к "перемирию", а не о полном отказе от противостояния последних месяцев. Насколько понимаю, не все проблемы между "силовиками" урегулированы. И проблемы были не только во влиянии Ермака.

Так или иначе, новая политическая жизнь только начинается. Впереди много интересных событий и новых тенденций.

