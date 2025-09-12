Мы можем и должны повлиять на наше поведение в местах возможной угрозы, что могло бы дать больше шансов выжить и себе, и окружающим

Меня поразило убийство украинской девушки Ирины Заруцкой в США. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Ирины.

Можно говорить о общих причинах случившегося, о неудачной политике толерантности, но мы не всегда можем влиять на такие вещи.

А вот на то, на что мы можем и должны влиять, так это на наше поведение в местах возможной угрозы, что могло бы дать больше шансов выжить и себе, и окружающим.

Мир стал глобальным, население планеты увеличивается, а значит и процент людей растет, и большинство из них остаются на уровне развития "до античности". А это говорит о росте вероятности встретить угрозу, просто чисто статистически.

Мы не можем избегать социума, потому что все пользуются общественным транспортом, ходят на массовые мероприятия, бывают в местах скопления людей, таких как очереди, кафе, концерты, места предоставления услуг и т.д.

Однако понимать некоторые правила стоит. Разберем конкретный случай, который произошел с девушкой.

Еще раз искренние соболезнования родным, Ирина ни в чем не виновата, она не была обязана знать какие-то правила безопасности, этому, к сожалению, не учат в школах и на тренировках национального сопротивления.

Но правила есть:

1.Если вы заходите в незнакомое место, транспорт, помещение — не важно, вы должны окинуть взглядом помещение. Вы должны понять обстановку, наличие людей, наличие возможных опасностей, таких как люди, животные, посторонние предметы и т.д., которые могут вам угрожать.

Это не значит, что вы должны бегать и все оглядывать, нет. Просто окиньте взглядом, куда вы зашли, даже если это привычное кафе или трамвай. Вы сразу увидите или почувствуете возможные угрозы — будь то компания пьяных, собака без намордника, или что-то другое нежелательное, от задымления помещения до неприятного непривычного запаха…

2. Не будьте в гипнозе, когда заходите в чужое помещение. Большинство из нас ходят, сосредоточенные на своих мыслях или чувствах, слушают музыку в наушниках или подкаст, или в телефоне, и это не дает возможности находиться здесь и сейчас.

Это не значит, что вы должны быть на напряжении все время, просто наденьте один наушник, если слушаете музыку, чтобы второе ухо слышало посторонние звуки, а заходя в закрытую зону, откуда вы не сможете легко убежать, оторвитесь от телефона или собственных размышлений и посмотрите на ситуацию вокруг, не абстрагируйтесь.

3. Никогда не садитесь спиной к человеку, который представляет вам опасность. Если вы оказались в закрытом помещении, старайтесь занимать места, где ваша спина защищена, а обстоятельства не позволяют подойти сзади. Конечно, если позади никого нет, или человек не представляет угрозы, стоит присесть или встать так, чтобы не мешать другим, но все равно ваша безопасность и пространство должны быть в приоритете.

4. Пострадать можете не вы, а другие люди. Женщина, которая сидела с Ириной, оцепенела, многие обвиняют её в том, что она не оказала помощь. На самом деле, человеку, не обученному этому, трудно как-то реагировать. Существует 4 стратегии поведения человека в экстремальных ситуациях: 1. Беги. 2. Замри. 3. Бей. 4-я отличает нас от животных — действуй так, как ты научился на тренировках.

5. Все гражданские должны пройти подготовку по оказанию доврачебной помощи, элементам самозащиты, в том числе с оружием, поведению в ситуациях террористических атак, техногенных и природных катастроф, войны, в том числе ядерной, основам поведения при минно-взрывной опасности, ориентированию на местности, кибербезопасности и информационной гигиене.

По всем указанным вопросам есть офлайн-курсы и видеоматериалы (кстати, ни одного серьезного государственного).

Вопрос — ваше желание и социальная культура вокруг.

Мне кажется, что советская практика гражданской обороны была уже не такой уж неправильной.

И снова. Приношу соболезнования семье и близким Ирины. В её смерти виновен только этот мерзавец, и он заслуживает самого строгого наказания.

Мы же должны делать всё, чтобы таких случаев было меньше, а наши близкие были защищены или способны самостоятельно оказать помощь себе и случайным посторонним людям.

