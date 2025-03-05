После выступления Трампа в конгрессе.

Нас ждет второй раунд эпопеи по редкоземельным металлам, который, похоже, будет успешным. И только после этого, де-факто, начнутся переговоры по существу. Еще раз: переговоры по существу еще не начинались.

Первый базовый вопрос: линия разграничения, которая должна стать новым, де-факто, рубежом. Это не устраивает РФ. И поэтому россиянам нужно будет срывать (затягивать) переговоры. Их стратегия, как и с самого начала, останется неизменной — пытаться срывать все руками Украины.

Россияне попробуют расширить тему Украины, связывая ее с Ираном, Северной Кореей и своими попытками закрепиться в Сирии и Ливии. Они будут играть картой мира (при необходимости, например, сдадут Венесуэлу), и это дает им определенный маневр.

Но в то же время это может напрягать, как минимум, Израиль и Турцию. Нам же нужно искать варианты вовлечения потенциальных союзников в эту игру. Недаром же турки приняли участие в конференции в Лондоне.

Мы являемся частью переговоров ЕС—США. Европа будет увязывать договоренности о не введении 25% пошлин на свои товары, собственную безопасность и европейские гарантии Украине в единое целое. Это требует времени. И Европе точно не нужен блицкриг. Повторюсь — мы весомый элемент переговоров, а не единственный вопрос.

Китай, как и прежде, будет выжидать. А любые попытки сейчас начать игру с Пекином обречены на провал.

Еще раз повторю: переговоры по существу еще, де-факто, не начались. И Трамп еще не столкнулся с требованиями россиян. А россияне делали всю свою ставку на финансовое предложение, озвученное в Эр-Рияде, и на то, что в результате первого раунда Украина полностью потеряет свою субъектность из-за срыва переговоров.

Россияне просчитались в том, что нас поддержала Европа. Сейчас крайне важно трезво оценивать каждый шаг и его последствия (в том числе личную неприязнь Трампа к Зеленскому, о которой мы всегда должны помнить).

Общество разогрето тем, что произошло в прошлую пятницу в Белом доме. Но нам придется окунуться в холодный душ. Самые сложные переговоры только начинаются. И есть слишком много игроков, которым невыгодно их быстрое завершение.

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И напоследок. Мы можем сто тысяч раз говорить о недемократическом развороте Трампа. Но от этого не меняется один важный факт: США остаются сильнейшей страной мира. И именно от них сейчас зависит наше будущее.

Просто не забывайте об этом.

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