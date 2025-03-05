Після виступу Трампа в Конгресі.

Нас чекає другий раунд епопеї щодо рідкісноземельних металів, який, схоже, буде успішним. І тільки після цього де-факто розпочнуться переговори по суті. Ще раз: переговори по суті ще не починалися.

Перше базове питання: лінія розмежування, яка має стати новим де-факто кордоном. Це не влаштовує РФ. І тому росіянам потрібно буде зривати (затягувати) переговори. Їхня стратегія, як і з самого початку залишиться незмінною – спробувати зривати все руками України.

Росіяни спробують розширити тему України, повʼязуючи її з Іраном, Північною Кореєю та своїми спробами зачепитися в Сирії та Лівії. Росіяни гратимуть картою світу (за потреби здадуть Венесуелу, наприклад), і це відкриває для них певний люфт.

Але одночасно це може напружувати як мінімум Ізраїль та Туреччину. І нам треба шукати варіанти залучення наших потенційних союзників в цю гру. Ну недаремно ж турки взяли участь в конференції в Лондоні.

Ми є частиною переговорів ЄС – США. Європа буде звʼязувати домовленості про не введення 25% мит на свої товари, власну безпеку і європейські гарантії Україні в одне ціле. Це потребує часу. І Європі точно не потрібен бліцкриг. Повторюся – ми вагомий елемент переговорів, а не єдине питання.

Китай, як і раніше, чекатиме. А будь-які спроби зараз розпочати грати з Пекіном будуть приречені на провал.

Ще раз повторюся: переговори по суті ще де-факто не розпочалися. І Трамп ще не зіткнувся з вимогами росіян. А росіяни всю свою ставку робили на фінансову пропозицію, озвучену в Ер-Ріяді та на те, що в результаті першого раунду Україна абсолютно втратить свою субʼєктність через зрив переговорів.

Росіяни промахнулися в тому плані, що нас підтримала Європа. Зараз вкрай важливо тверезо оцінювати кожен крок і його наслідки (крім всього іншого, особистісну неприязнь Трампа до Зеленського ми завжди маємо тримати в памʼяті).

Суспільство розігріте тим, що відбулося минулої пʼятниці в Білому домі. Але нам доведеться сходити в холодний душ. Найскладніші переговори тільки починаються. І є надто багато гравців, які не хочуть їхнього швидкого завершення.

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І наостанок. Ми можемо сто тисяч разів говорити про недемократичний розворот Трампа. Але від цього не змінюється один важливий факт: США залишаються найсильнішою країною світу. І саме від них зараз залежить наше майбутнє.

Просто не забувайте про це.

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