Последние события в Украине слишком странные. Что с этим делать команде Зеленского

В столице Украины погибает белорусский активист. "Внезапно вешается". Ну да, знаете, у нас так в свое время Владимир Ивасюк "внезапно повесился". Вот как тогда КГБ было "ни при чем", так, похоже, и здесь одноименная спецслужба Беларуси "ни при чем".

Зачем это делать?

Потому что Украина является одним из направлений бегства белорусов от диктатуры. Но в то же время единственным, который не прикрытый европейским зонтиком безопасности. Странам ЕС, в частности Литве, диктатор мстит потоком арабских беженцев. В нашем случае проще показать, что "пересекая украинскую границу, вы не спасетесь".

По злой иронии, это произошло как раз тогда, когда муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановськой, переехав в Киев, сказал, что здесь чувствует себя в безопасности.

Почему это удалось?

Есть такая примета, что каждый человек, который сделал себе карьеру в какой-то области, оказавшись на новой работе или службе, превращает ее в подобие старой.

Напомню, глава СБУ Иван Баканов сделал себе карьеру, как руководитель студии Квартал 95. Так что здесь все более чем ожидаемо: спецслужба превратилась в плохую пародию на саму себя, чей горизонт – бежать от НАБУ с голым Николаем Чаусом в багажнике.

Почему это плохо?

Белорусы – наиболее культурно близкие украинцам люди на планете Земля. Миграция из Беларуси людей, настроеных сохранить свою свободу, часто высокооплачиваемых профессионалов, является украинским национальным интересом.

Вместе с тем, репутация Украины как страны, в которой спецслужбы другого государства могут убивать кого вздумается, – это репутация failed state.

Это признание на весь мир: ваши спецслужбы способны разве ларьки крышевать и типографии кошмарить.

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Хуже того. Украинская власть могла бы сделать из этого большой скандал ...

... а, нет, уже не может.

Потому крупный скандал недавно уже состоялся, и украинская власть в нем отнюдь не герой – это скандал с похищением в Молдове судьи Николая Чауса. Его похитили потому, что президенту Владимиру Зеленскому был очень нужен компромат на предшественников.

Судью Чауса похитили тупо и грубо, спалились на этом, побили горшки с властями Молдовы и показали себя на весь мир полудурошнимы недоагресорамы, которые презирают суверенитет союзников.

Теперь как-то не очень удобно жаловаться миру на действия вражеских спецслужб в нашей стране, правда?

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Что следует сделать?

- Провести реформу СБУ. Поставить во главе человека, у которого были какие-то лучшие достижения, чем детская дружба с президентом и руководство студией продакшена. Лишить СБУ экономического блока и сосредоточить на защите украинцев и национального суверенитета. Гарантировать, что СБУ больше не будет выполнять команду "Апорт!" для председателя Офиса президента Андрея Ермака, Зеленского или любого другого правителя.

- Наладить отношения с Молдовой.

- Определить действующую белорусскую власть совгосп-фюрера оккупационным режимом. Признать факт: белорусы являются ближайшим для нас народом, но белорусские власти являются сателлитом российского агрессора. Следует готовиться к ударам и с той стороны.

- Реагировать на высказывания теплых чувств к Александру Лукашенко в исполнении отдельных народных депутатов, как на высказывания теплых чувств к Владимиру Путину.

- Расследовать дело Виталия Шишова и гарантировать его неповторения. Не "лично гарантировать" устами президента (он уже взял под личный контроль целую кучу дел, в основном, позорно провалившихся), а гарантировать институционально.

- Сделать так, чтобы аббревиатура СБУ вызвала уважение, а не страх бизнесмена или смех гражданина.

Иначе, это будет еще один гол в наши ворота в большой игре, в которой мы и так не ведем.

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