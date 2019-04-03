Последний шанс для Порошенко - реформаторский рывок

Результати першого туру президентських виборів виявились невтішними для штаба Петра Порошенка. Попри те, що він потрапляє до другого туру, його головний конкурент Володимир Зеленський має вдвічі більший рейтинг – 15,9% проти 30,2%. Але гірше не це, а те, що в другому турі Зеленському ще є звідки брати додаткові голоси, а от Порошенку вже немає. Ні виборці Тимошенко, ні Бойка не підтримають чинного президента.

Петро Олексійович немає жодних шансів на перемогу, якщо не придумає, як мобілізувати на свою підтримку інші категорії громадян.

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Потенційно вони є. Значна частина суспільства зараз не може ухвалити рішення про другий тур. Їм однаково неприйнятно голосувати за комедійного актора без досвіду з помірковано проросійськими поглядами, але і Порошенку вони не готові пробачити всі корупційні скандали та провали реформ.

Зараз ці виборці вигідні Зеленському. Бо вони або просто не підуть на вибори, або навіть якщо вимушено проголосують за Президента, не будуть публічно агітувати інших людей вчинити так само.

Вся попередня інформаційна кампанія їх не переконала. Сьогодні ці люди потребують свіжої і чіткої причини чому їм варто публічно виступити на підтримку Порошенка.

Петро Олексійович також має шанс поборотись і за тих виборців, які в першому туру проголосували за Зеленського. Велика частина з них голосували не так за кандидата, як за ідею. Виборці втомились від «старих» політиків. І якщо Зеленський асоціюється зі зміною політичних еліт, то Порошенко із застоєм та консервацією старої системи.

Цю люди хочуть не Зеленського президентом, вони хочуть побачити, що політичні еліти змінились. Вони готові підтримати навіть примарний шанс, що ситуація зміниться, і до влади перестануть приходити відверті корупціонери.

І цей шанс може реалізувати в своїй агітації Петро Порошенко, якщо до 21 квітня проведе через парламент зміну виборчих правил і запуск системи відкритих списків на вибори до Верховної Ради вже цієї осені.

40,8% громадян України підтримують цю ідею. Вона має позитивне сприйняття в громадському середовищі. Її готові підтримати публічні діячі. Законопроект вже пройшов перше читання і лише одне результативне голосування парламенту відділяє країну від радикальної зміни правил гри в політиці.

Запровадження «відкритих списків» покаже суспільству що кандидата Порошенко зрозумів його потребу в оновленні, в зміні старої системи та в бажанні відправити на смітних історії старих політиків.

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Це може мобілізувати тих хто вагається, і стати тою самою свіжою причиною, яка залучить інших до агітації за діючого президента.

Тепер же слово за його штабом. Їм варто усвідомити, що страх не працював. Виборцям потрібна надія.

Сьогодні, або Порошенко дасть цю надію на зміну правил гри, і виграє президентські вибори. Або спробує всидіти на двох стільцях одночасно, маючи і посаду президента, і вплив на парламент. І тоді скоріш за все втратить і те, і інше.