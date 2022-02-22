Последний шанс на мир. Остановит ли Европа нового Гитлера

Русский Гитлер поднялся над Европой. Официальный ввод войск РФ в Украину – это прелюдия к Третьей мировой войне, остановить которую Запад может только силой и если будет действовать быстро. Нужна невероятная смелость и решительность. Это обращение ко всем людям, которые считают себя европейцами и любят своих детей.



Мы столкнулись с вызовом. Но весь мир видит, что этот вызов – мрачное привидение из прошлого. Видит, но не понимает суть этого ужаса, который катится на Европу. Этому созданию безразличны гуманность и цивилизованность Европы. Ему не нужны ни уважение, ни крепкие рукопожатия, ни приемы на Елисейских полях.



Все, что он хочет, все, что он пытался достаточно долго скрывать за общими формулировками о безопасности и якобы справедливости – это просто ширма, дымовая завеса для плана по уничтожению Украины. И прямо на трупах целых стран Москва уже строит, прямо сейчас формирует Четвертый рейх – новую Русскую империю, которая угрожает Европе кровавой войной.



Послушайте внимательно фрагмент его нацистской, абсолютно человеконенавистнической речи, которой он предварял официальное вторжение русской армии на украинский Донбасс. Послушайте, что говорит новый Гитлер в России. Он говорит, что СССР – это была Россия. Россия и только Россия, которая, по его мнению, лишь формально имела другое название – "просто называлась СССР". Не было ни украинцев, ни беларусов, ни казахов. Никого не было в исторической трактовке этого Гитлера – только русские и Россия. И только они будут жить в его новом мире, а все другие нации не имеют права на существование.



Это становление нового Гитлера и его идеологии ненависти. Подобно бешеной собаке, любыми путями, любыми обманами эта бесформенная и чистая злость будет рушить, убивать, калечить, ломать и наносить раны всем, кому сможет – до самой своей смерти. До самого последнего вздоха он будет пичкать деньгами себя и свое окружение, защищая только собственную безопасность. А весь остальной мир может сгореть, если потребуется Гитлеру. Пусть все сгорит и все умрут – военная верхушка в Москве приложит к этому все усилия.



Послушайте и поймите. Абсолютно нацистская и фашистская речь Путина, в которой он отверг право людей на мирную жизнь и на жизнь вообще как таковую – это прелюдия к Третьей мировой войне. Запад проглотил Крым. Запад проглотил Донбасс. И теперь, если Запад проглотит официальный ввод российских войск и оккупацию Украины, бешеная собака сорвется с цепей.



И это будет обязательно. Никакого другого сценария развития у России, захваченной новым Гитлером, не существует. Понимая, что в собственной стране он не пользуется ни каплей уважения, что даже для россиян он тиран и убийца; понимая, что без фальсификаций выиграть выборы он больше не может; понимая, что экономически слабая и неразвитая экономика не позволит ему долго протянуть, новый Гитлер ведет и Россию, и всю Европу к крови и страданиям, которых континент не знал в таких масштабах много десятилетий.



Россия сама никогда не жила хорошо. За 30 лет эта страна абсолютно деградировала до уровня террористической организации, которая устраивает теракты и убийства по всей планете. За 30 лет Россия так и не научилась жить, но не разучилась убивать. Научилась пытать женщин и использовать детей, но не выучила, что такое честь и достоинство.



А если нормально жить не дано России, то почему должны хорошо жить или вообще жить все остальные, говорит новый Гитлер в Москве. Единственное, что умеет русский, – убивать. Единственное, что умеет Путин, – убивать. Россия при нем никогда не будет богатой и счастливой страной. Россия при нем никогда не будет соседом. Она всегда будет угрозой нормальному человеку. Потому что она не умеет по-другому. Она умеет только как зверь в клетке.



Но однажды зверю удалось вылезти из клетки. Сначала нацистский режим в Москве отгрыз кусок Молдовы. Отгрыз кусок Грузии. Оккупировал Беларусь, подчинил Казахстан и стреножил Армению. Многие страны уже ранены и пострадали от его действий. А после захвата Крыма, после захвата части Донбасса и объявления там власти террористических организаций, никаких других путей, кроме войны, Путин не выберет. Он никогда не выберет мир. Никогда не выберет дипломатию. Только кровь и войну.



Имперской России, которой он бредит, не хватает последнего фрагмента – огромной Украины, которая станет его плацдармом, его полем битвы, где уже возвращается к жизни настоящая национальная идея русских тиранов – захват, убийство, насилие, уничтожение и смерть. Это все, что есть у русского мира для европейской цивилизации.



Посмотрите еще раз его заявление. Оно не только об Украине. Оно обо всем мире. Коллективный Запад, все цивилизованные страны должны знать, что времени не осталось. Если падет Украина – будет восстановлена империя. Сила зверя станет запредельной. Эта злость неминуемо утопит всю Европу в крови. Потому что новый Гитлер придет за каждым – даже за теми, кто сегодня считает себя его фаворитами. Все, кто не на коленях, будет убит.



Поэтому нам нужна смелость. Смелость принимать исторические решения. Смелость остановить нового Гитлера в Кремле прямо сейчас, когда еще есть возможность. Смелость принимать дерзкие и молниеносные решения. Что может сделать мир, чтобы не допустить Третью мировую войну?



Есть только один путь, который может изменить наше будущее. Прямая военная помощь Украине. Прямо сейчас. В эти минуты. В эти часы. Точечные санкции, каски и несколько сотен ракет не спасут Европу от кровавой пропасти, к которой ее катит новый Гитлер. Только смелость принять вызов. Только смелость изменить нашу общую судьбу. Смелость прямо сейчас замкнуть зверя в клетке – общими усилиями, общими делами и армиями.



Прямо сейчас политики, которым пока еще не стыдно смотреть в глаза своим пока еще живым детям, должны сказать: "Я не допущу Третью мировую войну. Я делами, а не словами, остановлю тьму, которая приближается. И прямо сейчас буду принимать решения, которые нужно принять, чтобы бешеное животное было изолировано от мира, стерилизовано и посажено в клетку".



Украина зовет вас, великие европейские друзья. Защита Украины – это ваша и наша последняя попытка, наш общий рубеж. Если вы не придете сейчас; если ваши армии и генералы будут сидеть по домам и казармам; если никто из вас, будь вы маленький или большой, даже не попытается поднять голову и военными методами, всей своей силой не попытается остановить проклятье войны – второй попытки не будет.



Пришло время всей великой Европе объединиться вокруг Украины и защитить свой общий дом от кровавого сценария, который новый Гитлер в Москве готовит нам всем, нашим детям от Киева до Лондона.



Остановите Путина здесь и сейчас. Пришлите свои войска в Украину и встаньте рядом с украинской армией на линии разграничения. Встаньте рядом с Украиной в полный рост и скажите: никакой войны не будет, мы здесь, мы не позволим больше терроризировать Европу. Незамедлительно принимайте решение о вступлении Украины в Европейский Союз. Незамедлительно принимайте решение о вступлении Украины в НАТО. Сейчас же действуйте. Дипломатия не спасет. Только действия. Только жесткие и фактические решения, которые поставят зверя перед фактом новой реальности.



Встаньте рядом. Встаньте рядом, либо готовьте миллионы гробов. Готовьте своих детей в Париже и Берлине к тому, что мирного неба у них не будет. Потому что либо сейчас мы вместе остановим нового московского Гитлера, либо этот зверь разрушит все, что мы любим, отбросит европейскую цивилизацию на столетия в прошлое. Очнитесь. Это последний шанс Европы на мир.





