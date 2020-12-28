Пранк от Навального. $30, погубившие ФСБ России

21 декабря российский оппозиционер Алексей Навальный выложил в своем канале на Youtube запись разговора с сотрудником ФСБ России, который предположительно принимал участие в операции по его отравлению.

В телефонном разговоре Навальный представился помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева с целью выяснить некоторые детали операции для подготовки доклада высшему начальству. В ходе разговора сотрудник ФСБ фактически подтвердил "операцию" по отравлению Навального, а также рассказал о том, как спецслужбы уничтожали следы яда на одежде оппозиционера.

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Этот классический пример пранка вызвал просто информационный взрыв. За сутки видео набрало практически 2 млн просмотров, а его обсуждение мгновенно вышло на международный уровень.

В Федеральной службе безопасности РФ произошедшее назвали провокацией и подделкой. "Размещенное Навальным в сети интернет так называемое расследование о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб", – заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Подобное заявление "всесильного Российского ведомства" вызывает по меньшей мере улыбку.

Подмена номера и звонок от имени якобы "первого лица" доступны сегодня практически каждому пользователю интернета. Достаточно иметь немного решимости, разбираться в человеческой психологии и уметь пользоваться поисковой системой Google.

Технология подмены номера совершенно не нова. В обиход она вошла под названием "спуфинг", от слова "spoof" — имитировать, разыгрывать. Если задать в поисковике что-то вроде "пранк по телефону", google выдаст десяток приложений, которые позволяют совершить звонок с другого номера, чтобы разыграть друзей.

Проще говоря, технология спуфинга считается сравнительно легальной, поэтому и сервисов, ее использующих — хоть отбавляй.

Условно их можно разделить на три вида:

- специальное программное обеспечение на телефон или компьютер,

- онлайн-сервисы вроде Sipcaller SpoofCard, или SpoofTel,

- телеграмм-боты, например SafeCalls.

Считается, что политический пранк получил новое дыхание в 2014 году. Самыми известными пранкерами по сей день остаются Вован (Владимир Кузнецов) и Lexus (Алексей Столяров). Жертвами их "звонков" стали многие мировые лидеры. Это и президент Франции Макрон, и принц Гарри, и американский сенатор Берни Сандерс.

Не обошли пранкеры стороной и украинских президентов — Петра Порошенко и Владимира Зеленского. От имени первого они звонили президенту Турции Реджепу Эрдогану и общались о геополитической обстановке с пятым президентом Украины от лица президента Киргизии. С Зеленским пранкеры имитировали разговор от лица мэра Киева Виталия Кличко.

Часто подобные звонки становятся причиной громких скандалов из-за неосторожных заявлений жертвы в ходе разговора с пранкерами. Так принц Гарри, общаясь якобы с Гретой Тунберг, выразился о климатической политике США: "Я думаю, что сам факт того, что Дональд Трамп продвигает угольную промышленность в Америке так сильно, подтверждает, что руки у него в крови".

Нельзя не вспомнить о украинском Джокере — телеграмм-канале, который благодаря опубликованным пранкерским перепискам за полгода дискредитировал уже более десятка политических деятелей. "Доверительные" диалоги в WhatsApp от лица приближенных к президенту лиц з политиками пестрят интимныи подробностями, обвинениями, и сливами компромата.

Стоит упомянуть, что Джокера не раз вспоминали пропагандистские российские ресурсы, высмеивая несостоятельность украинских спецслужб в поимке "тролля".

Но вернемся к Навальному. По словам Алексея осуществить звонок он смог с помощью "простейшей программы, которой пользуются телефонные хулиганы". Для этого он скрыл свой номер и вместо него подставил специальный номер коммутатора, с которого сотрудники ФСБ совершали друг другу звонки.

Из видео на его канале достаточно легко установить, какую именно программу он использовал. Это Linphone, стоимость минимального пакета для пользования которым не превышает $30.

За эти деньги пользователь получает аккаунт с возможностью совершать звонки с подмены длительностью сорок минут (на балансе после регистрации остается $10, стоимость 1 минуты разговора с подмены составляет 25 центов).

В телефоне, на который совершается звонок, номер подмены будет идентифицироваться так, как подписан в телефонной книге указанного аппарата. Простыми словами, если у вас есть личный номер Зеленского, в случае звонка пранкеров, на экране высветиться именно то, как действующий президент зафиксирован в вашей адресной книге.

А учитывая, что в прошлом году Олег Ляшко слил в сеть номер телефона первого лица страны, получить доступ к этим данным может неограниченный круг людей. И "розыгрыш" от имени президента нашей страны, в сущности может проделать каждый.

Этот пример наглядно показывает, что современные технологии вместе с простейшими основами психологии человека делают спуфинг и пранк малобюджетными и общедоступными.

И уж конечно, совсем смешно говорить о том, что осуществить операцию Навального невозможно "без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб".

Пример Навального весьма показателен. В цифровой век одного звонка может оказаться достаточно, чтобы разоблачить ложь перед лицом всего мира.

Ни многоголосая пропаганда, ни уверенный в своей безнаказанности силовой аппарат ничего не смогли противопоставить копеечной технологии, смартфону и решительности одного единственного человека.

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