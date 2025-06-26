Почему от изменений в правительстве не стоит ждать ничего хорошего (но и ничего плохого)

Проблема нынешнего правительства не в его низкой компетентности: наоборот, там немало высокопрофессиональных специалистов. Проблема заключается в том, что правительство отстранено от принятия ключевых решений, поэтому подавляющее большинство чиновников либо крутит колесо ежедневных процессов без надежды на системные изменения (а нужны именно системные изменения), либо концентрируется на второстепенных проектах, либо воплощает спущенные сверху вредные идеи типа кэшбека или раздачи всем по тысяче.

По сути, подавляющая часть чиновников приняла эти правила игры, чтобы иметь возможность провести хоть какие-то изменения в секторе своей ответственности (а этого мало – страна и люди нуждаются в глубоких системных изменениях).

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Насколько такая философия "лояльность в обмен на шанс что-то сделать" имеет смысл, зависит от многих факторов. Хорошие исключения единичны.

Возможность замены нынешних чиновников более квалифицированными вызывает большие сомнения. Во-первых, нынешние и так преимущественно имеют высокую квалификацию. Во-вторых, вряд ли удастся уговорить других людей такой же квалификации пойти в правительство на низкую зарплату, пожизненные ограничения и, главное, принципиально второстепенную, подчиненную и несамостоятельную позицию. В-третьих, руководство государства не ожидает от правительства идей, потому что идеи у него есть собственные. А ожидает прежде всего лояльности.

Следовательно, скорее всего, придут люди менее компетентные, но точно более лояльные, а может, еще и более коррумпированные. Но и это не страшно, ведь все равно правительство в наших условиях ничего не решает.

Здесь мне могут заметить, что новые люди не придут, а произойдет только перестановка стульев. Тогда такая операция имеет еще меньшее значение, она просто выбьет людей из рабочего ритма в период больших вызовов для всей страны.

В условиях фактического разрушения парламентаризма не стоит надеяться, что правительство сможет нормально работать. Пока не будет действенной парламентской коалиции, которая возьмет на себя ответственность за страну (как это бывало во все самые тяжелые моменты новейшей украинской политической истории), ничего хорошего ожидать не стоит.

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Вместо этого приход нового правительства означает разрыв процессов, провал в эффективности текущих операций, в том числе связанных с международным сотрудничеством. Значит, все же негативных последствий будет больше.

Зачем же все это делается? Потому как есть иллюзия, что замена правительства принесет политические дивиденды.

Но эта иллюзия пустая. Все граждане прекрасно знают, кто руководит страной. Перевести на премьера и министров ответственность за какие-то провалы не удастся.

Смена правительства в нормальных странах является либо следствием смены власти на выборах, либо следствием какого-то ужасного провала. Менять правительство просто так, потому что можем, бессмысленно. Тем более, если это будут чисто косметические изменения.

Поскольку у правительства второстепенная и подчиненная позиция, смена не принесет пользы ни реформам, ни политическим рейтингам, ни текущей эффективности, ни международным отношениям. Это принципиально неуместная, бесполезная и неинтересная идея.

Но это сделают, потому что могут. Никакой другой разумной причины не существует.

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