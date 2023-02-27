Пресс-конференция Зеленского: важные выводы о приоритетах власти и будущем Украины

24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, президент Владимир Зеленский провел 2,5-часовую пресс-конференцию. Мои выводы.

Власти определили приоритеты собственной политической публичности на ближайший год

1. Логика построения информационного события показала, что главные политические вопросы, которые президент готов в ближайшей перспективе рассматривать и обсуждать в публичной политике (как с внутренними, так и внешними целевыми аудиториями), – это комплекс дипломатично-военных мер, направленных на недопущение затяжной войны и ее завершение в 2023 году. Среди них – аккумуляция и поддержка в активном состоянии сил партнеров, расширение круга стран-симпатиков Украины, поиск формулы взаимодействия с Китаем, предоставление Украине гарантий безопасности, субъектность Украины в вопросе определения "формулы победы". Относительно военных действий, которые должны предшествовать "дипломатической точке в войне", Зеленский сказал, что "мы готовы морально, готовимся сейчас технически".

2. Концентрация президента на "темах победы" детерминирует содержание внутренней политики, а точнее, той ее части, которая будет в фокусе главы государства на ближайшие шесть месяцев, а именно: настройка украинского общества на победу в 2023 году и сохранение максимально возможного уровня консолидации до момента, когда станет ясно, что война завершена на приемлемых для украинцев условиях. Ясно, что остальные вопросы (восстановление, реформы, выборы) будут идти фоном в публичной риторике президента, что свидетельствует:

- о понимании Офиса президента Украины сложности таких тем из-за их поляризационного потенциала;

- желание ОП информационно выстроить приоритеты политики так, чтобы потенциально сложные темы внутренней политики находились в фарватере "тем победы".

3. Отодвигание темы "Восстановление, реформы, выборы" на второй план является логическим решением политической инженерии, поскольку консолидация (через тему победы) нейтрализует кризис идентичности. Единство общества помогает преодолевать другую традиционную для Украины проблему – кризис властной легитимности, все предыдущие годы делал власть почти недееспособной.

С точки зрения успешного будущего страны, сам факт использования такой технологии является тревожным сигналом, поскольку:

- Мы, к сожалению, не имеем четкого понимания, это лишь метод, или власть действительно не имеет структурированного видения послевоенной политики в стране. Если второе – имеем дело с очень опасным симулякром.

- Мы не понимаем, способен ли кто-нибудь, кроме Зеленского, в действующей власти быть модератором темы "восстановление, реформы, выборы". Не исключено, что немного ясности о видении властями послевоенного развития могла бы внести встреча главы Офиса президента Андрея Ермака с представителями медиа, состоявшейся 23 февраля 2023 года. Но ее трансляции не было. Информационный постпродакшн этого разговора свидетельствует, что об "восстановлении и реформах" речь не шла.

- Пресс-конференция Зеленского эти темы почти обошла, не считая таких "мелочей" в стиле метамодерна, как его заявление, что он уничтожил олигархов (как институт, конечно), и присутствие в зале Виктора Пинчука (украинский миллиардер и олигарх, в рейтинге Forbes "Топ-20 самых богатых в 2022 году" - на четвертом месте с состоянием $2,2 млрд. – Ред.), который остается и бизнесменом, и медиамагнатом одновременно.

Предложен моральный императив относительно того, кто имеет право заниматься политикой в послевоенной Украине

Отвечая на вопрос о наибольших разочарованиях во время войны, Зеленский фактически сформулировал и предложил моральный императив по отношению к тому, кто имеет право заниматься политикой в послевоенной Украине. "Все, кто выехал из Киева, выехал из городов, сел, которые должны управлять государством или охранять его, сражаться за него" поступили неправильно", – сказал президент.

На месте политических актеров (действующих и потенциальных), я бы отнеслась к такой публичной оценке политика, которому на декабрь 2022-го доверяло 84% украинцев, более чем серьезно. Будьте уверены – украинцы это услышат.

Интересно, будет ли поддержан этот фильтр по участию в политическом процессе после войны самими субъектами политики и гражданским обществом?

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